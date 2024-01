FC Schalke 04: Marc Wilmots mit Knall-Start – deutliche Drohung Richtung Team

Der neue starke Mann beim FC Schalke 04 heißt Marc Wilmots. Am Donnerstag (4. Januar) wurde er als neuer Sportdirektor vorgestellt, übernimmt den Job von André Hechelmann. Die ersten Worte des Belgiers beim Amtsantritt haben sich gewaschen.

Wilmots haut beim FC Schalke 04 direkt auf die Pauke und spricht eine deutliche Drohung aus. Die Spieler sollten gewarnt sein – „Willi“ sagt ohne Umschweife, wie man ganz schnell mit ihm aneinander geraten kann.

FC Schalke 04: Wilmots mit Knall-Ansage zum Antritt

Matthias Tillmann kündigte einen personellen Umbau an – und der geht jetzt ganz schnell. Drei Tage nach Amtsantritt stellt er mit Marc Wilmots einen neuen, auf Schalke bestens bekannten Sportdirektor vor. Weil es künftig keinen Sportvorstand mehr geben wird, ist der Belgier fortan der Boss in Sachen sportlicher Entwicklung.

Dass er auch als Boss auftreten wird, daran lässt Wilmots von Anfang an keinen Zweifel. Seine ersten Worte nach Amtsantritt haben es in sich. In einem klubeigenen Interview sagt er in aller Deutlichkeit Richtung Mannschaft: „Wer nicht mitzieht, kriegt Probleme mit mir.“

Der FC Schalke 04 versteht sich seit jeher als Malocherklub. Das will der Sportdirektor nun auch tagtäglich von jedem Spieler sehen. „Fußball ist Arbeit, Kämpfen und professionell sein. Wenn du das hast, musst du keine Angst vor mir haben.“

Wilmots Worte implizieren: Wer sich nicht voll reinhängt, sollte Angst vor mir haben. „Fehler mache wir alle“, sagt er. „Aber die Einstellung muss da sein.“ Vorgänger Hechelmann pflegte einen freundlichen Draht zum Team. Hört man sich die Worte seines Nachfolgers an, können sich die S04-Stars jetzt auf ein deutlich strengeres Regiment einstellen.