Schalke – Magdeburg: Schock um S04-Star! Unter Tränen verletzt vom Platz

Als wäre die Saison des FC Schalke 04 nicht schon bitter genug, kommen fast wöchentlich neue Rückschläge dazu. Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (16. September) folgte eine weitere bittere Nachricht für S04.

Schon in der ersten Halbzeit musste Schalke-Keeper Marius Müller, der in dieser Spielzeit einer der besten im Team der Königsblauen war, unter Tränen verletzungsbedingt raus. Ersatztorwart Ralf Fährmann war gegen Magdeburg aber nicht einmal im Kader.

Schalke – Magdeburg: Schock um S04-Star

Es lief die 43. Minute bei der Partie Schalke – Magdeburg, als es plötzlich eine Schrecksekunde bei den Königsblauen gab. Marius Müller lag am Boden, schlug wütend auf den Rasen. Was war passiert? Bei einem eigenen Abschlag ist er im Rasen hängengeblieben. Sofort zeigte er an, dass es nicht weitergehen wird.

Auch interessant: Schalke – Magdeburg: S04-Fans schon vor Anpfiff auf 180 – „Das ist Schwachsinn“

Unter Tränen musste der Torhüter dann beim Stand von 1:2 vom Platz. Vom Anhang gab es Standing Ovation – und das nicht nur wegen seiner starken Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten. Müller verhinderte in dieser Saison schon Schlimmeres für den Traditionsverein, wird jetzt aber wohl lange ausfallen.

Für ihn kam übrigens nicht etwa Ralf Fährmann in die Partie, sondern Michael Langer. Fährmann stand nicht einmal im Kader der Gelsenkirchener.

Wer steht gegen St. Pauli im Tor?

Der Schalke-Keeper, der wegen der Kritik seines Beraters an Thomas Reis schon in Wiesbaden (1:1) nicht zum Kader gehörte, dafür aber immerhin beim Testspiel in Ulm (4:2) im Tor stand, fehlt auch gegen Magdeburg. Allerdings sind es dieses Mal Probleme mit der Achillessehne.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob er für das kommende Spiel gegen St. Pauli (23. September, 20.30 Uhr) im Tor stehen wird, ist unklar. Ansonsten wird wohl Langer erneut das Tor der Königsblauen hüten. Nachwuchstorhüter Justin Heekeren, der aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang ausfiel, feierte vor einigen Wochen sein Comeback für die U23 der Knappen. Auch er wäre eine Option für die nächsten Partien.