Ex-Schalke-Star mitten im Drama – als er ausgewechselt wird, passiert es

Sead Kolasinac ist ein Spieler, an den sich die Schalke-Fans immer wieder gerne zurückerinnern. Der beinharte Verteidiger schaffte bei Schalke den Sprung zu den Profis, war für mehrere Jahre gesetzt. Inzwischen hat er bei Atalanta Bergamo in Italien ein Zuhause gefunden – und das sehr erfolgreich.

Mit dem italienischen Top-Klub spielt er in der Serie A aktuell um die Meisterschaft mit. Gegen Lazio Rom verteidigten Kolasinac und Atalanta in einem dramatischen Spiel jetzt die Tabellenführung.

Ex-Schalker Kolasinac sorgt in Italien für Furore

2011 kam Kolasinac in die Knappenschmiede, wenig später lief er schon für die Profis auf. 2017 ging er dann schließlich in die Premier League zu Arsenal. Dort war er für mehrere Jahre gesetzt, ehe er plötzlich aussortiert wurde. 2021 kehrte er dann in der Rückrunde zu Schalke zurück, versuchte seinem Herzensklub bei der Mission Klassenerhalt zu verhelfen, konnte den Abstieg aber nicht verhindern.

Zunächst ging es für ihn dann zurück nach London und dann weiter zu Olympique Marseille. Seit 2023 spielt er nun für Atalanta Bergamo – und scheint dort auch sehr geschätzt zu werden. Kolasinac ist in der Dreierkette auf der linken Position gesetzt, spielt eigentlich immer, wenn er nicht gerade verletzt oder gesperrt fehlt.

Auch im Topspiel gegen Lazio Rom stand Kolasinac am Samstagabend (28. Dezember) in der Startelf. In der 27. Minute geriet Atalanta in Rückstand, Fisayo Dele-Bashiru traf für Lazio zur Führung.

Nach Kolasinac-Auswechslung – Bergamo schlägt zu

Lange Zeit lief Bergamo dem Rückstand hinterher. In der 84. Minute musste Kolasinac dann runter. Für ihn kam Marco Brescianni ins Spiel – und ausgerechnet der traf vier Minuten später zum viel umjubelten Ausgleich.

Damit verteidigt Atalanta Bergamo zwar die Tabellenführung in Italien, doch die irre Serie ist gerissen. Nach elf Spielen in Folge hat der Kolasinac-Klub zum ersten Mal nicht gewonnen. In der Tabelle liegt Inter Mailand nach dem Sieg gegen Cagliari Calcio nur noch einen Zähler dahinter und hat dabei ein Spiel weniger.