FC Schalke 04: Letzte Hoffnung? Reis tritt auf die Bremse – „Muss man bedenken“

Wo eine Tür zugeht, öffnet sich eine neue. Mit der schweren Verletzung von Sebastian Polter muss der FC Schalke 04 improvisieren. Das Ergebnis: Ein langgehegter Fantraum wird endlich wahr.

Juwel Keke Topp kommt als Polter-Ersatz zu den Profis. In ihm sehen viele das vielleicht größte Zukunftsversprechen des FC Schalke 04. Folgt jetzt der Durchbruch? Trainer Thomas Reis dämpft die Hoffnungen.

FC Schake 04: Reis dämpft Erwartungen an Keke Topp

In der U19 schießt Topp Tore am Fließband. Allein in der jüngsten Hinrunde traf er in 14 Spielen 15 Mal. Schon lange reiben sich die Fans die Hände – und warten auf den großen Moment, wenn das Supertalent endlich Profi wird.

Nun ist der Moment gekommen. Wenn auch aus der Not geboren. Sebastian Polter droht nach der schweren Verletzung im Zürich-Test das frühe Saisonaus. Mit Simon Terodde bleibt nur ein einziger waschechter Mittelstürmer übrig. Weil die Kassen leer sind, ist ein externer Zugang unwahrscheinlich. Stattdessen macht der FC Schalke 04 die Not zur Tugend und zieht die eh geplante Profi-Beförderung von Keke Topp vor.

In Keke Topp ruhen beim FC Schalke 04 plötzlich viele Hoffnungen. Foto: imago images/RHR-Foto

„Wir können den Jungen jetzt nicht als Heilsbringer reinschmeißen“

Die S04-Fans jauchzen vor Freude. Doch Thomas Reis dämpft die Erwartungen und damit auch die Hoffnungen auf Keke Topp. Der Trainer stellt klar: Die Rettung des stark bedrohten Klubs sollte man dem Supertalent nicht auflasten.

In der „WAZ“ warnt er: „Wir können den Jungen jetzt nicht als Heilsbringer reinschmeißen, obwohl er kein Training hatte. Wir sollten ihm nicht zu viel Druck machen.“ Neun Profi-Minuten hat Topp bislang auf dem Kerbholz. Die stammen aus der Zweitliga-Saison, als er in der Schlussphase der 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli eingewechselt wurde.

„Bei aller Euphorie muss man bedenken, dass der Junge bislang einen U19-Plan hatte“, stellt Reis klar. Nicht einmal am Profi-Trainingslager in Belek hat Topp teilgenommen, um sich integrieren zu können. Dafür kam die Polter-Verletzung auch zu spät.

