FC Schalke 04 macht Transfer-Hammer offiziell! Deal in trockenen Tüchern

Das Warten hat ein Ende: Der FC Schalke 04 hat den ersten Neuzugang des Winters präsentiert – und der ist gleich mal ein Knaller. Königsblau nimmt Loris Karius bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Das gab der Verein am Dienstag (14. Januar) offiziell bekannt.

Damit reagiert der FC Schalke 04 auf den Abgang von Ron-Thorben Hoffmann. Den Schlussmann hat S04 zuvor für ein halbes Jahr an Eintracht Braunschweig verliehen. Mit Karius ist nun gleich ein Ersatz da.

FC Schalke 04 holt Loris Karius

In der Bundesliga spielte Karius für Mainz 05, dann sorgte er beim FC Liverpool für Furore und stand sogar im Champions-League-Finale. Nach den Stationen Besiktas Istanbul, Union Berlin und Newcastle United ist er nun beim FC Schalke 04 gelandet.

Seit Sommer war Karius vereinslos, suchte nach einem neuen Klub. In Gelsenkirchen hat er diesen nun gefunden. Er unterschreibt bei den Schalkern einen Vertrag bis zum Saisonende und wird dort der Nachfolger von Hoffmann als Nummer zwei hinter Justin Heekeren.

„Er ist der Herausforderer“

„Wir wollten nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig im Torhüter-Team keinen Qualitätsverlust verzeichnen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Loris Karius gelungen. Er hat langjährige Erfahrung auf Top-Niveau. Loris ist fit und kann direkt ins Mannschaftstraining einsteigen. Er ist der Herausforderer, mit Justin Heekeren als Nummer 1 starten wir am Samstag in Braunschweig in die Rückrunde“, erklärt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Karius selbst sagt zu seinem Wechsel zu Schalke: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Schalker Verantwortlichen und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Schalke 04 ist ein großer Verein mit leidenschaftlichen Fans, das habe ich bei meinen Spielen in der Arena immer gespürt.“