FC Schalke 04: Star kehrt unverrichteter Dinge zurück – war dieser Schritt ein Fehler?

Ibrahima Cisse stand vergangene Woche vor einer schweren Entscheidung. Beim FC Schalke 04 startete mit Kees van Wonderen der neue Trainer. Zwei Trainingswochen hätte er Zeit gehabt, um sich für einen Startelf-Einsatz anzubieten.

Cisse entschied sich allerdings dazu, die Einladung der Nationalmannschaft anzunehmen und in seine Heimat Mali zu fliegen. Eine Entscheidung, die sich auf seine nächsten Wochen beim FC Schalke 04 negativ auswirken könnten.

FC Schalke 04: Cisse ohne Einsatz bei der Nationalmannschaft

Mit Malis U23-Auswahl spielte Ibrahima Cisse in diesem Sommer bei den Olympischen Spielen, jetzt folgte erstmals die Einladung für die A-Nationalmannschaft. Dieser folgte der Schalke-Star und reiste in der Länderspielpause in seine Heimat. Die Aussicht auf das Debüt war zu verlockend.

Jetzt dürfte sich Cisse allerdings etwas ärgern, dass er die lange Reise angetreten hat. Weder beim 1:0-Erfolg gegen Guinea-Bissau am Freitag (11. Oktober), noch beim zweiten Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Guinea-Bissau (0:0) am Dienstag (15. Oktober) kam er zum Einsatz. Damit kehrt er unverrichteter Dinge nach Gelsenkirchen.

Bittere Auswirkungen?

Welche Auswirkungen seine Länderspielreise auf seine Einsatzchancen hat, lässt sich nur erahnen. Fakt ist: Seine Konkurrenten hatten nun zwei Trainingswochen Zeit, um bei dem neuen Trainer van Wonderen Eindruck zu schinden und sich für einen Startelf-Einsatz anzubieten. Taylan Bulut beispielsweise sagte seine Reise zur U19-Nationalmannschaft ab und legte den vollen Fokus auf Schalke.

Cisse hingegen stößt in den kommenden Tagen wieder zum Team, hat vielleicht zwei Einheiten, um sich zu zeigen. Damit dürfte bereits klar sein, dass der 23-Jährige gegen Hannover nicht in der Startelf steht. Er muss den Rückstand auf seine Teamkollegen erst einmal aufholen. Allerdings wird van Wonderen auch verstehen, dass man die erste Einladung zur A-Nationalmannschaft nur schwer ablehnen kann.