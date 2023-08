FC Schalke 04 – Holstein Kiel: Szene sorgt für schäumende Wut – hier platzt den S04-Fans der Kragen

Schalke hat ein dickes Problem. Das wurde bei FC Schalke 04 – Holstein Kiel erneut mehr als deutlich. Besonders eine Szene zeigte das Defizit eklatant auf. Die Fans reagierten schockiert und wütend. Und Thomas Reis muss nun eine Lösung finden.

Aus Schalke 04 ist in der neuen Saison Schnecke 04 geworden. Königsblau hat brutal an Geschwindigkeit eingebüßt. Das wurde früh in der Saison sichtbar, bei FC Schalke 04 – Holstein Kiel aber überdeutlich. Sobald die Störche Tempo aufnahmen, lief S04 Ball und Gegner chancenlos hinterher.

FC Schalke 04 – Holstein Kiel: Schnecke 04 rennt nur hinterher

Beim ersten Gegentor enteilte Tom Rothe Henning Matriciani, dann lief Steven Skrzybski Ron Schallenberg davon, der sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen wusste. Immer wieder reichte ein Stellungsfehler und Schalke war offen wie ein Scheunentor. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele S04-Fans schon den Kaffee auf. Doch dann kam die Szene, die für Fassungslosigkeit sorgte.

Statt das Spiel angesichts des offensichtlichen Defizits und nun auch noch in Unterzahl anzupassen, rannte der FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel direkt wieder ins offene Messer. Noch vor der Pause sind die Knappen wieder zu weit aufgerückt, mit nur einem Pass ist Skrzybski erneut frei durch und für die Schnecken uneinholbar. Einmal mehr rettete Keeper Marius Müller seinem Team den Hintern. Die Fans drehten durch:

„Das kommt halt davon, wenn man bei Spielerattributen Geschwindigkeit auf -1 setzt.“

„Einfach zu langsam.“

„Vorne nix, Mitte nicht, hinten offen und langsam.“

„Du spielst mit Verteidigern, die langsam sind, nur einem Sechser, wirst seit Wochen ausgekontert und änderst nichts.“

„Das Spiel läuft doch in Zeitlupe, so langsam wirken wir…“

Die Glanzparade von Müller hielt Schalke im Spiel. Nach dem Seitenwechsel ging es dennoch dahin. Shuto Machino machte das 2:0, Königsblau hatte dem in Unterzahl nichts mehr entgegenzusetzen. Immerhin wurden die so einfachen Kieler Konter nun unterbunden.

Die Defensivreihe steht auf Schalke nun unter ganz besonderer Beobachtung. Die fehlende Geschwindigkeit von Marcin Kaminski, Timo Baumgartl, Thomas Ouwejan & Co. scheinen derzeit nur auf eine Art zu lösen zu sein: Neue, schnellere Spieler müssen her. Sonst dürfte die Abwehr noch so einige Male aufgeschmissen sein wie bei FC Schalke 04 – Holstein Kiel.