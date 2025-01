FC Schalke 04: Hoffmann-Abgang im Winter? Mulder spricht Klartext

Ron-Thorben Hoffmann ist unzufrieden. Kein Wunder, wechselte er schließlich zum FC Schalke 04, um dort die neue Nummer eins zu werden. Den Kampf um den Platz im Tor hat er zweimal verloren. Sowohl unter Karel Geraerts als auch unter Kees van Wonderen war er nur zweite Wahl. Justin Heekeren bekommt den Vorzug.

Der 25-Jährige soll deshalb nun über einen Blitz-Abschied nachdenken. Eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig wird thematisiert. Aber lässt der FC Schalke 04 ihn im Winter überhaupt ziehen?

FC Schalke 04: Abschied von Hoffmann im Winter?

Zu den Gerüchten sagte Schalkes Sportchef Youri Mulder jetzt im Trainingslager: „Da ist nicht viel dran. Wir arbeiten hier mit diesen Dreien (Heekeren, Hoffmann und Langer; Anm. d. Red.). Das ist der Stand jetzt und mehr nicht.“

Komplett ausschließen wollte er einen Wechsel aber nicht. „Wir sind immer gesprächsbereit für alles, auch für diese Sache, aber wir müssen natürlich auch an uns selbst denken“, betonte Mulder.

Grundsätzlich gilt: Wenn Schalke in diesem Winter keinen adäquaten Ersatz für Hoffmann findet, muss der 25-Jährige bleiben. Geht es nach Trainer van Wonderen, wird Hoffmann nicht abgegeben.

Van Wonderen will Hoffmann halten

Er erklärte: „Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir zwei sehr gute Torhüter haben, die sehr nah beieinander sind. Justin Heekeren hat aktuell einen Vorteil, aber es gibt eine Konkurrenz. Ich will den Kader, den ich habe, behalten. Ich bin sehr zufrieden damit.“

Van Wonderen ist nicht direkt in die Gespräche um Hoffmann integriert: „Wenn irgendwie Interesse da ist an einem unserer Spieler oder ein Spieler Wünsche äußert, macht er das mit Ben und Youri aus. Die kommen zu mir und schauen, was möglich ist und was nicht. Aber das ist nicht mein Ziel.“