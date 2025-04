FC Schalke 04: Zweitliga-Verteidiger im Visier – doch es gibt ein Problem

Es sieht aktuell sehr gut aus mit dem Klassenerhalt für den FC Schalke 04! Doch bei den eigenen Ansprüchen sollte diese Meldung für keine allzu große Freude in Gelsenkirchen sorgen. Vielmehr sind Platz 11 und insbesondere 50 Gegentore nach 28 Spielen ein echter Grund zur Sorge.

Denn während zwei späte Treffer zuletzt wichtige Punkte einbrachten, sorgten vier Gegentore in beiden Spielen gegen tabellarisch schlechtere Fürther und Ulmer für erneuten Unmut in und über die Schalker Defensive. Im Sommer soll hierfür beim FC Schalke 04 nun Verstärkung kommen – von der Ligakonkurrenz.

FC Schalke 04: Konkurrenz aus den USA

Denn der S04 ist wohl an einer Verpflichtung von Düsseldorf-Kapitän André Hoffmann interessiert. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und so wäre der 32-Jährige ablösefrei zu haben. Nicht nur für die Schalker eine interessante Option.

Laut BILD-Informationen liegt ebenfalls ein Angebot aus der Major League Soccer (MLS) vor, das Hoffmann wohl ernsthaft in Betracht zieht. Zuletzt hatte Sky auch über Kontakte aus England berichtet. Und trotzdem sprechen entscheidende Faktoren für den Ruhrgebiets-Verein.

+++ Auch spannend: Sportchef-Baumann mit Ansage +++

Denn Hofmann selbst ist im Ruhrpott geboren (Essen) und auf dem Platz ein Kämpfer-Typ mit starker Persönlichkeit. Würde also bestens nach Gelsenkirchen passen. Und auch die Distanz zu seinem jetzigen Arbeitgeber und die damit verbundene kurze Umgewöhnungszeit könnten für den 32-Jährigen wichtige Pluspunkte sein.

Hoffmann als Kaminski-Ersatz?

Schalke wiederum würde mit Hoffmann einen starken Defensiv-Anführer dazu gewinnen, den es dringend braucht. Zumal im Sommer mit Marcin Kaminski ein Stamm-Verteidiger den Verein verlassen wird.

Neben Timo Becker könnte der Düsseldorfer Kapitän also schon der zweite, wichtige Neuzugang für die geschundene königsblaue Defensive werden. Ob die Verhandlungen für den FC Schalke 04 am Ende von Erfolg gekrönt sein werden, steht dabei auf Grund der zahlreichen Konkurrenz noch in den Sternen.