FC Schalke 04: Heftiger Rückschlag für Konkurrent – S04 schaut ganz genau hin

Der FC Schalke 04 hat die Sieglos-Serie am Samstagabend (28. September) endlich beendet. Unter der Leitung von Interimscoach Jakob Fimpel siegte Schalke mit 2:1 gegen den Aufsteiger Preußen Münster.

Das komplette Gegenteil erlebte am Sonntag (29. September) Schalkes nächster Gegner. Hertha BSC kam im eigenen Stadion mit 1:4 gegen den SV Elversberg unter die Räder. Das wird man sicherlich auch in Gelsenkirchen wahrgenommen haben.

FC Schalke 04: Hertha kassiert Klatsche gegen Elversberg

Mit drei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen war Hertha BSC eigentlich ganz ordentlich in die neue Saison gestartet. Nach dem 2:0-Erfolg in Nürnberg hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die Berliner nur eine Woche später eine bittere Klatsche gegen den SV Elversberg kassieren würden.

Am Sonntagmittag geriet Hertha schon nach wenigen Minuten in Rückstand. Semih Sahin erzielte in der 4. Minute per Elfmeter die Führung. Luca Schnellbacher (30.) und Muhammed Damar (52.) erhöhten auf 3:0. Zwischenzeitlich schöpfte die Hertha dank dem Treffer von Michael Cuisance (60.) neue Hoffnung. Allerdings dauerte es nur fünf Minuten, bis die Comeback-Träume zerplatzten. Sahin erzielte erneut per Elfmeter seinen zweiten Treffer und machte damit endgültig den Deckel drauf.

Beim FC Schalke 04 wird man diese Leistung mit Sicherheit ganz genau verfolgt haben. Am kommenden Spieltag trifft Königsblau im Topspiel auf Hertha BSC (Samstag, 20.30 Uhr).

Allerdings darf Schalke die Berliner nicht unterschätzen. Besonders auswärts läuft es für die Hertha in dieser Saison. Die schweren Auswärtsspiele in Hamburg (1:1), auf dem Betzenberg (4:3) und 1. FC Nürnberg (2:0) konnte die Mannschaft von Trainer Christian Fiel allesamt positiv gestalten.