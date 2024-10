FC Schalke 04 – Greuther Fürth: Provokation vor Spiel – Fans kochen vor Wut

Vor dem Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Greuther Fürth ertönte plötzlich ein Song über die Stadionboxen, der bei den Fans im Gästeblock überhaupt nicht gut ankam. Schalke feierte seine Freundschaft mit dem 1. FC Nürnberg – und das ausgerechnet vor dem Duell mit Fürth.

Während Schalke und Nürnberg seit Jahren eine enge Freundschaft pflegen, sind die Nürnberg und die Fürther verfeindet. Erst vergangene Woche gab’s ein heißes Derby, das die Nürnberger für sich entschieden.

FC Schalke 04 – Greuther Fürth: Im Stadion ertönt „Schalke und der FCN“

„Schalke und der FCN“ ertönte es am Samstagvormittag (26. Oktober) in der Veltins-Arena nicht nur von den Rängen, sondern auch aus den Stadionboxen. Das Lied, das sonst eigentlich nicht zum klassischen Vorprogramm gehört, dürfte im Gästeblock für erhitzte Gemüter gesorgt haben.

Fürth und Nürnberg trennen nur wenige Kilometer, das Frankenderby gehört in Deutschland zu den bekanntesten Duellen. Vergangene Woche trafen Nürnberg und Fürth erst in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Nürnberger schossen Fürth in ihrem Stadion mit 4:0 ab. Mahir Emreli (13.) und Stefanos Tzimas (18.,34.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. In Hälfte zwei machte Lukas Schleimer (88.) den Deckel drauf.

Derbypleite! S04 drückt den Finger in die Wunde

In Folge dieser bitteren Pleite kam es bei Greuther Fürth zum Paukenschlag: Trainer Alexander Zorniger und Sportdirektor Rachid Azzouzi mussten ihren Platz bei den Fürthern räumen.

Der Stachel bei den Fürthern steckt tief, der Schmerz der Derbypleite ist noch nicht verarbeitet. Da sorgt das Lied „Schalke und der FCN“ also nicht gerade für Freudensprünge. Diese Provokation konnte sich der FC Schalke 04 aber wohl nicht verkneifen.