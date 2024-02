Schalke-Fans leiden mit – Ex-Stars erleben ein irres Drama nachdem anderen

Vom europäischen Fußball ist Schalke (hier mehr zum Verein lesen) nun schon ein paar Jahre meilenweit entfernt. Wenn unter der Woche die Champions-League-Hymne ertönt oder in Europa und Conference League der Ball rollt, können sich S04-Anhänger zurücklehnen. Da kann man einfach mal den Sport genießen.

Und wer dabei aufmerksam zu sieht, der stolpert hier und da über so manchen Ex-Spieler von Schalke. Da gibt es einige, die international spielen. Am Donnerstag (22. Februar) erlebte ein ehemaliges Trio allerdings einen Abend voller Dramen.

Ex-Schalke Stars zwischen Himmel und Hölle

Da wäre zum Beispiel der SC Freiburg mit Michael Gregoritsch. Die Mannschaft trat in der Europa League im Rückspiel (Hinspiel: 0:0) gegen den RC Lens an. Zur Halbzeit lag man bereits mit 0:2 zurück. Es sah richtig düster aus. Dann aber begann die irre Wende.

Nachdem er bereits zum Anschluss getroffen hatte, schoss Roland Sallai die Freiburger in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch in die Verlängerung. Und dort schlug dann die große Stunde von Gregoritsch, der den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte und den SCF somit weiter und in den siebten Fußball-Himmel schoss.

Fanliebling scheitert dramatisch

Während Gregoritsch jubelte, war ein Ex-Schalke-Fanliebling den Tränen nahe. Die Rede ist von Rodrigo Zalazar. Auch er trat mit Sporting Braga in der Europa League an. Nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel musste man gegen Qarabag Agdam zwei Tore aufholen.

Und tatsächlich: Nach 90 Minuten stand es 2:0 fürs Zalazar-Team – Verlängerung! Dort wurde es dann richtig wild. Zunächst gelang Agdam der Anschluss. Fünf Minuten vor dem Ende zog Braga auf 3:1 davon. Alles sah nach Elfmeterschießen aus. Dann jedoch kam Nariman Akhundzade und erzielte in der Nachspielzeit der Verlängerung das 3:2. Das Drama war perfekt. Braga gewann zwar, flog aber raus. Was für eine tragische Nervenschlacht.

Schalke-Talent wird zur tragischen Figur

Und noch ein ehemaliger S04-Spieler, der einst aus der eigenen Jugend kam, erlebte einen Abend zum Vergessen: Kaan Ayhan. Der gebürtige Gelsenkirchener kickt mittlerweile bei Galatasaray Istanbul. Auch hier hieß es Europa League. Im Hinspiel hatten Ayhan und Co. knapp mit 3:2 gegen Sparta Prag gewonnen.

Nach frühem Rückstand im Rückspiel glich man schnell aus. Alles sah nach Achtelfinale aus. Dann nahm das Unheil seinen Lauf. Am eigenen Strafraum leistete sich Ayhan ein böses Foulspiel. Zunächst sah er Gelb. Dann griff jedoch der VAR ein – und korrigierte auf Rot! Ayhan musste vom Feld. Direkt mit der nächsten Szene ging Sparta wieder in Führung und fertigte die Istanbuler anschließend noch mit 4:1 ab. Damit ist der Europa-Traum für den Ex-Schalke-Spieler beendet. Was für ein irres Drama.