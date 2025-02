Beim FC Schalke 04 wird es nach dem Darmstadt-Spiel sofort ersichtlich

Was ein bitterer Sonntagnachmittag für den FC Schalke 04!

Beim SV Darmstadt 98 verlor die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen 0:2. Doch unmittelbar nach dem Spiel wird sofort ersichtlich: In Darmstadt verlor Schalke mehr als nur das Spiel.

FC Schalke 04: Große Sorgen

Schon vor der Partie waren die Sorgenfalten auf der Stirn von Kees van Wonderen groß. Mit Taylan Bulut, Moussa Sylla, Kenan Karaman, Emil Höjlund oder Ilyes Hamache fehlten bereits einige Spieler aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten.

Und die Sorgenfalten auf der Stirn des Niederländers sollten am Sonntagnachmittag noch viel größer werden. Unmittelbar vor der Partie meldete Tobias Mohr sich spontan krank. Während Mohr wohl bald wieder zu Verfügung steht, traf es einen Teamkollegen vermutlich deutlich schlimmer.

Zaid Amoussou-Tchibara verletzte sich kurz vor Spielende am Knie und musste vom Feld getragen werden. Direkt nach Abpfiff teilte Schalke 04 mit, dass beim S04-Youngster wohl das Kreuzband arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Doch schon jetzt befürchtet man, dass die Saison für Amoussou-Tchibara gelaufen sein könnte (hier alle Infos).

Schalke vor Abstiegskampf-Gipfel

Als wäre all das nicht schon schlimm genug, sah Max Grüger in der zweiten Halbzeit auch noch die gelb-rote Karte. Und so wird van Wonderen im anstehenden Abstiegskampf-Gipfel gegen Preußen Münster auf den Sechser verzichten müssen.

Dementsprechend war der S04-Coach nach dem Spiel mächtig bedient. „Ich habe es bei Darmstadt mehr gesehen, dass man unbedingt gewinnen wollte“, sagte van Wonderen nach der Pleite.

Der Trainer des FC Schalke 04 weiter: „Die „Lilien“ haben alles auf den Platz gebracht, um das Spiel unbedingt zu gewinnen. Das braucht man in dieser Liga in jeder Woche, denn es gibt keine einfachen Spiele. Es gibt keine geschenkten Punkte. Du musst bis zur Grenze gehen. Das haben wir heute zu wenig getan. Dann holt man auch nichts. Und das tut uns weh.“