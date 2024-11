FC Schalke 04: Überraschende Wende – van Wonderen stößt die Türe für IHN wieder auf

Ibrahima Cisse und der FC Schalke 04 – es bleibt eine wilde Geschichte. Seit er 2022 auf Schalke aufgeschlagen ist, wird ihm ein großes Potential nachgesagt. Allerdings schafft er es bislang nicht, es auszuschöpfen und wird immer wieder in die U23 verbannt.

So ist die Situation auch jetzt: Cisse trainiert wieder in der U23. Trainer Kees van Wonderen bemängelt die „Physis“ des Innenverteidigers. Komplett raus ist er, entgegen letzter Berichte, aber wohl noch nicht.

Schalke: Cisse hat plötzlich wieder Chancen

Seit über zwei Jahren warten sie auf Schalke nun auf den großen Durchbruch von Ibrahima Cisse, doch es klappt einfach nicht. Immer wieder wird ihm mangelnde Fitness und fehlende Disziplin vorgeworfen. Und so landete er nun auch unter dem neuen Trainer van Wonderen wieder einmal bei der U23.

Die Türe zu den Profis ist für den 23-Jährigen aber noch nicht zu. Der Schalke-Coach streckt ihm die Hand aus. „Ibra hat Potential. Man sieht, was in ihm steckt. Aber seine physische Fitness ist nicht ausreichend. Man braucht das Komplettpaket und daran arbeiten wir zusammen“, so van Wonderen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den HSV.

„Wenn er wieder da ist, kommt er zurück“

Gegen Eswatini feierte er unter der Woche sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Mali. Dies sei schon mal ein guter Schritt gewesen. Van Wonderen sagt aber klar: „Er braucht noch Zeit, um sich auf das körperliche Niveau zu bringen.“

So lange solle er nun erst einmal bei der U23 bleiben und unter Jakob Fimpel trainieren. „Wenn er wieder da ist, kommt er zurück“, stellt der S04-Coach aber klar. Noch ist Cisses Zeit bei Schalke also nicht vorbei. Beim Spiel gegen den Hamburger SV am Samstag (23. November) ist er aber nicht dabei.