Schalke-Fans läuft es eiskalt den Rücken runter – wechselt ausgerechnet ER zum BVB?

Ein ehemaliger Schalker im Trikot von Borussia Dortmund? Das ist für die Fans des FC Schalke 04 ein echtes Horrorszenario. Bei dem neuesten Gerücht läuft es den S04-Fans deshalb eiskalt den Rücken runter.

Borussia Dortmund soll angeblich wieder an einer Verpflichtung von Weston McKennie interessiert sein. Laut einem Bericht denkt der BVB darüber nach, den US-Boy schon im Winter nach Dortmund zu lotsen.

Ex-Schalke-Star mal wieder beim BVB im Gespräch

Es ist nicht das erste Mal, dass Borussia Dortmund mit Weston McKennie in Verbindung gebracht wird. Schon im vergangenen Sommer tauchte das Gerücht über einen möglichen Wechsel des 25-Jährigen zu Borussia Dortmund immer wieder auf.

Jetzt bringt das spanische Portal „todofichajes“ erneut einen Wechsel von McKennie zum BVB ins Gespräch. Dem Bericht zufolge würde der Ex-Schalke-Star gerne nach Deutschland zurückkehren. Als realistischstes Ziel nennt das Portal Borussia Dortmund. Demnach sei der BVB daran interessiert, den 25-Jährigen schon im Winter zu verpflichten.

+++ FC Schalke 04: Fans werden nervös – bei diesem Anblick bleibt ihnen die Testsieg-Freude im Hals stecken +++

McKennie wechselte 2016 aus den USA in die Jugend des FC Schalke 04. Dort schaffte er schließlich auch den Sprung zu den Profis und feierte seinen großen Durchbruch. 2020 wechselte er erst auf Leihbasis zu Juventus Turin und wurde von den Italienern anschließend für rund 20,5 Millionen Euro fest verpflichtet.

Weston McKennie ist angeblich wieder bei Borussia Dortmund im Gespräch. Foto: IMAGO/Sportimage

In seiner Debütsaison für die „Alte Dame“ kam McKennie regelmäßig zum Einsatz (46 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen). Bis zu seinem Mittelfußbruch im Februar 2022 war er gesetzt. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte McKennie dann auf Leihbasis bei Leeds United, die Kaufoption zogen die Engländer nach dem Abstieg allerdings nicht.

McKennie bei Juve gesetzt – Gerücht nur heiße Luft?

In dieser Spielzeit scheint McKennie sich seinen Stammplatz bei Juve wieder erarbeitet zu haben, zuletzt stand er gleich sechs Mal in Folge in der Startelf. „Das ist ein Kampf, für den ich immer bereit bin und den ich in diesem Moment in meiner Karriere auch einfach brauche“, vermeldete er im Sommer noch. Das Gerücht über einen möglichen Winterwechsel zum BVB kommt daher sehr überraschend und wirkt aus der Luft gegriffen.

Das könnte dich auch interessieren:

Einzig McKennies Vertragssituation und die finanziellen Probleme von Juventus Turin dürfte einen Wechsel interessant machen. Beim italienischen Spitzenklub läuft sein Arbeitspapier nur noch bis 2025. Will Juve noch einmal ordentlich abkassieren, müssten sie ihn zeitnah verkaufen.

Was zudem überhaupt nicht passt: Im Mittelfeld hat Borussia Dortmund bereits im Sommer zwei Mal zugeschlagen. Marcel Sabitzer und Felix Nmecha kamen für viel Geld zum BVB.