FC Schalke 04: Ulm-Profi verrät Plan gegen S04 – „Haben es schon ausgemacht“

Mit 49 Gegentoren hat Schalke 04 die viertschlechteste Abwehr in der gesamten 2. Liga. In kaum einem Spiel konnte die Hintermannschaft der Königsblauen richtig überzeugen und dabei stabil bleiben. Das hat auch der kommende Gegner aus Ulm mitbekommen.

Der SSV Ulm möchte nämlich auf Schalke für eine Überraschung sorgen. Allen voran Top-Torjäger Semir Telalovic brennt darauf, die Königsblauen wieder in die Krise zu schießen. Im Interview mit DER WESTEN spricht er auch über den Abstiegskampf, den Ex-Trainer und seine Zukunft.

Schalke 04: Ulm will S04 ärgern

DER WESTEN: Hallo Semir, wie nervös bist du schon, am Sonntag vor über 60.000 Zuschauern zu spielen?

Semir Telalovic: Nervös ist man nicht mehr auf diesem Level, aber eine gewisse Vorfreude ist definitiv da. Die Auswärtsspiele in der Liga sind immer etwas Besonderes, und man weiß, dass es auf Schalke immer brennt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Spiel.

Der Knoten ist bei euch geplatzt! Warum sollte sich Schalke trotz Heimspiels vor euch in Acht nehmen?

Weil wir einfach ein Team sind. Wir gehen gemeinsam auf den Platz und kämpfen füreinander, wir laufen füreinander, geben alles füreinander und das zeichnet uns aus. Deswegen wird es nicht leicht für Schalke.

Traust du deiner Mannschaft zu, in Gelsenkirchen eine Serie zu starten?

Wir haben es schon ausgemacht: Wir fahren nach Gelsenkirchen, um zu punkten. Wir werden auf jeden Fall ein intensives Spiel an den Tag legen.

Was hat euer neuer Trainer Robert Lechleiter in so kurzer Zeit verändert – oder ist das auch noch der Einfluss des Ex-Trainers?

Also der Ex-Trainer Thomas Wörle hat auf jeden Fall auch seine Anteile daran. Mit unserem neuen Trainer haben wir einen anderen Schwung mitbekommen. So einen frischen Wind. Da trainiert man als Spieler auch etwas anders und hat hier und da ein paar Freiheiten. Wir wissen, wir müssen jetzt nach vorne kommen und haben noch einige Spiele vor uns. Deshalb werden wir alles versuchen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben letzte Woche gepunktet und wollen auf Schalke unbedingt nachlegen.

Auf Schalke ist es mal wieder unruhig. Die schlechte Abwehr hat den Trainer nach dem letzten Spiel zu einem Wutausbruch veranlasst. Du als torgefährlichster Ulm-Spieler: Wie viele Tore schenkst du dieser wackeligen S04-Abwehr ein?

*lacht* Ich hoffe immer auf Tore. In der Liga muss immer viel passen: Man braucht einen guten Tag. Auch im Team muss alles funktionieren, damit man als Stürmer trifft. Meine Hoffnung ist groß, dass die Leistung passt, ich treffe und wir mit drei Punkten nach Hause fahren.

Gelingt noch der Klassenerhalt?

Inwiefern verändert sich deine persönliche Vorbereitung auf ein Spiel abhängig davon, ob es eine Top-Abwehr ist oder eben nicht?

Vor den Spielen haben wir immer Videoanalysen und dann weiß ich, gegen welche Verteidiger ich spiele. So gehe ich dann auch in die Partie. Da weiß ich auch die Stärken und Schwächen meiner Gegner, in welche Räume ich gehen muss und wo es am gefährlichsten werden kann.

Semir Telalovic hat für Ulm in dieser Saison schon neun Tore erzielt. Foto: IMAGO/Lucca Fundel

Trotz deiner vielen Tore kommst du immer wieder auch von der Bank – frustriert dich der Wechsel zwischen Startelfeinsatz und Bank-Platz? Solltest du als Top-Torjäger nicht gesetzt sein?

Natürlich frustriert es mich, aber ich habe auch akzeptiert, dass wir im Abstiegskampf sind. Wir wissen ja alle, dass wenn man Spiele verliert, die Formation ändern will, bis es mal funktioniert. Ich habe es mir natürlich hart erarbeitet, die Tore für die Mannschaft zu schießen und würde gerne jedes Spiel von Anfang an spielen. Leider klappt es nicht immer. Aber wie gesagt: Wir sind ein Team und das macht uns aus. Wir punkten zusammen und verlieren zusammen.

Warum holt ihr Eintracht Braunschweig noch ein und schafft es mindestens in die Relegation?

Ich glaube einfach, weil wir jetzt in den letzten Spielen da sein werden und viel Selbstvertrauen tanken konnten. Von der Mentalität her sind wir auch besser und können die Intensität der Liga mitgehen, weil wir wenig zulassen und wenige Gegentore kassieren. Bei uns geht nach vorne auch immer etwas. Deswegen glaube ich, dass wir es mindestens in die Relegation schaffen und den Klassenerhalt perfekt machen werden.

Du bist im vergangenen Sommer von den Blackburn Rovers nach Ulm gewechselt. Was sind die Unterschiede zwischen der britischen und der deutschen 2. Liga?

Meiner Meinung nach ist die englische Liga noch mal ein Tick stärker. Die Spieler sind einfach athletischer. Es wird mehr gelaufen, es wird mehr gesprintet. Die Intensität ist höher. In England sind die Vereine natürlich auch finanziell noch mal stärker aufgestellt und somit kommen halt auch brutal qualitative Spieler auf die Insel. Deswegen holt man sich diese Qualitätsspieler. Das merkt man auch.

Du hast mit deinen Toren jetzt natürlich auch auf dich aufmerksam gemacht. Gehst du bei einem möglichen Abstieg mit Ulm in die 3. Liga?

Also Ziel Nummer eins ist jetzt natürlich der Klassenerhalt. Mein persönliches Ziel ist es, so hoch wie möglich zu spielen. Klar hört man hier und da immer wieder, dass es Anfragen oder Interesse gibt. Aktuell fokussiere ich mich aber auf meine Mannschaft, mit der ich die Klasse halten will. Weil ich ein Junge aus Ulm bin und hier aufgewachsen bin, liegt mir das alles schon sehr am Herzen und deshalb beschäftige ich mich auch nur damit.