Schalke 04 hatte keine Verwendung mehr für ihn – jetzt buhlen Top-Klubs um einen Ex-S04-Star

Mit 17 Jahren kam er in die Knappenschmiede des FC Schalke 04 und feierte wenig später dann sein Debüt bei den Profis. Viele Fans dürften sicherlich seine Spiele gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund oder Real Madrid im Kopf haben. Die Rede ist von Timon Wellenreuther.

Einst ein großes Talent beim FC Schalke 04, mittlerweile ein begehrter Keeper. Dabei hatte der S04 keine Verwendung mehr für ihn. Nun könnte der ganz große Schritt in seiner Karriere folgen.

Schalke 04 hatte keine Verwendung für ihn

Der Durchbruch beim FC Schalke 04 ist Wellenreuther verwehrt geblieben. Das einstige Juwel zeigte zwar immer wieder gute Leistungen, konnte sich allerdings nicht gegen die Konkurrenz um Ralf Fährmann und Co. durchsetzen. Es folgte anschließend eine Leihe zum spanischen Klub RCD Mallorca, ehe er 2017 den Verein endgültig verlassen hat.

Auch interessant: FC Schalke 04: Transfercoup sorgt für Euphorie – „Sehr um ihn gekämpft“

Über Umwege bei Willem II Tilburg und RSC Anderlecht ist Wellenreuther 2023 mittlerweile bei Feyenoord Rotterdam gelandet, nachdem er zuvor ausgeliehen worden war. Beim niederländischen Traditionsklub feierte er eine Meisterschaft und einen Pokalerfolg. Mit starken Paraden macht der gebürtige Karlsruher jetzt auf sich aufmerksam.

Denn gleich vier europäische Top-Klubs sind an dem mittlerweile 28-jährigen Torhüter interessiert. Wie mehrere Medien berichten, wollen Olympique Marseille, Inter Mailand, AS Rom und der PSV Eindhoven den Keeper verpflichten.

Ex-S04-Keeper heiß begehrt

Der einstige Profi des FC Schalke 04 hat in Rotterdam einen Vertrag bis 2027, den er erst im am 10. Juli verlängert hatte. Zwar absolvierte Wellenreuther in der vergangenen Saison 26 Pflichtspiele für Feyenoord, ist allerdings beim niederländischen Traditionsverein lediglich die Nummer zwei.

Denn Stammkeeper Justin Bijlow hatte in der Hinrunde aufgrund eines Handgelenkbruches und in der Rückrunde wegen einer Wadenverletzung lange verletzt gefehlt. Es ist noch unklar, wer als Nummer eins in die neue Saison geht.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte allerdings einer der interessierten europäischen Klubs mit einem Stammplatz locken, könnte es zu einem Hammer-Wechsel kommen. Für Wellenreuther dürfte es dann das nächste Abenteuer in seiner Karriere werden.