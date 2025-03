Schalke 04 kann aufatmen! Königsblau verkündet frohe Kunde

Schalke 04 startet mit einem wohl eher schlechten Gefühl in die anstehende Länderspielpause. Die Last-Minute-Niederlage gegen Hannover (1:2) trübt die Stimmung bei Königsblau. Mit einem Sieg hätte man sich noch einmal an die obere Tabellenhälfte heranpirschen können.

So steckt der Revierklub weiter im grauen Tabellenmittelfeld fest. Doch nun gibt es bei Schalke 04 endlich wieder gute Nachrichten zu verkünden. Gleich mehrere verletzte Profis stehen wieder auf dem Trainingsplatz!

FC Schalke 04: Sylla und Co. wieder zurück

In Abwesenheit von Moussa Sylla ist Schalke ein großes Stück Torgefahr abhanden gegangen. Der 25-Jährige überzeugt bislang mit starken 13 Saisontoren in 20 Pflichtspielen, musste zuletzt aber seit Anfang Februar mit einem Muskelfaserriss aussetzen. Seitdem wird der malische Nationalspieler schmerzlich vermisst. Doch jetzt ist er endlich wieder da: Am Montag (17. März) hat Sylla zum ersten Mal wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können.

Auch interessant: FC Schalke 04: Rückkehr im Sommer? Leihgabe Hoffmann spricht Klartext

Doch damit nicht genug. Auch Sturm-Partner Emil Höjlund, der in der laufenden Rückrunde aufgrund einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung noch gar nicht zum Einsatz kam, stieg zusammen mit Sylla wieder ins Teamtraining ein. Damit dürfte Trainer Kees van Wonderen in den kommenden Wochen fast schon ein Überangebot auf der Stürmerposition vorfinden. Luxusprobleme auf Schalke – sofern denn dieses Mal alle fit bleiben sollten.

Auch Hamache-Comeback rückt näher

Neben Sylla und Hojlund ist auch Ilyes Hamache zurück auf dem Trainingsplatz. Beim Franzosen war nach seiner Verletzung an der Achillessehne zunächst ein Saisonausfall befürchtet worden. Dieser dürfte sich letztendlich jedoch nicht bewahrheiten.

Auch wenn der 22-Jährige bislang nur seine Laufschuhe schnüren und ein paar Runden um den Trainingsplatz ziehen darf, ist seine Rückkehr in den Profikader in den kommenden Wochen wahrscheinlich. Die S04-Fans dürfte es jedenfalls freuen.