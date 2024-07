FC Schalke 04: Pikante Details enthüllt – dicker Geldregen für Königsblau?

Die lange Suche hat ein Ende gefunden! Der FC Schalke 04 hat am Freitag (19. Juli) seinen neuen Hauptsponsor präsentiert: Die SUN AG wird mit ihrem Produkt MINIMEAL ziert ab sofort die Brust des S04-Trikots.

Seit dem vergangenen Sommer war klar, dass Veltins nicht mehr Trikotsponsor bleiben wird. Die Vereinsführung des FC Schalke 04 um Geschäftsführer Matthias Tillmann befand sich seither auf der Suche nach einem Nachfolger. Nun ist es die SUN AG geworden – doch wie lukrativ ist der Deal aus S04-Sicht?

Das Schweizer Unternehmen, das Mahlzeitersatz-Produkte verkauft, wird zunächst für die kommenden zwei Jahre an der Seite des S04 stehen. Damit wird eine neue Ära am Berger Feld eingeläutet. Nach Gazprom, Vivawest, MeinAuto.de und Veltins ist Sun Minimeal bereits der fünfte Trikotsponsor des S04 in zwei Jahren.

Zuletzt hangelte man sich von Sponsor zu Sponsor – die S04-Bosse mussten jährlich einen neuen starken Partner suchen. Mit der Zusammenarbeit mit der SUN AG soll sich das nun ändern – trotz des Zwei-Jahresvertrages erhofft man sich eine langfristige Zukunft.

„Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft und wollen gemeinsame Erinnerungen schaffen“, sagte Vorstandschef Matthias Tillmann. Doch neben dem Fakt, endlich einen Hauptsponsor gefunden zu haben, erfreut die Knappen-Bosse wohl auch der finanzielle Rahmen. Denn dieser kann sich sehen lassen.

Wie die „WAZ“ berichtet, winken dem Zweitligisten im Zuge der Zusammenarbeit mit der SUN AG künftig rund vier Millionen Euro pro Saison. Diese Summe beinhalte bereits Bonuszahlung, die für den Pottklub aber realistisch zu erreichen seien. Mit dem Ergebnis der Sponsoren-Suche sei man bei S04 deshalb sehr zufrieden.

Im Vergleich mit den Konkurrenten im Unterhaus liegt Schalke damit in der Spitzengruppe. Veltins hatte in der letzten Saison als Hauptsponsor Berichten zufolge nur drei Millionen Euro gezahlt. Zum Vergleich: Der HSV soll von der HanseMerkur knapp drei Millionen bekommen, Fortuna Düsseldorf von der Targobank knapp zweieinhalb.