Schalke 04: Aus dem Nichts! S04 macht nächsten Deal offiziell

In den vergangenen Tagen und Wochen haben alle Beteiligten bei Schalke 04 mit Hochdruck an dem neuen Trainer und neue Spieler gearbeitet. Doch auch abseits der Kaderplanung hat sich bei Königsblau offenbar einiges getan.

Denn am Donnerstag (05. Juni) hat Schalke 04 einen neuen Sponsoren-Deal verkündet. Demnach gibt es aber der kommenden Saison eine kleine Änderung am S04-Trikot – Fans werden es sofort sehen.

Königsblau bekommt einen neuen Ärmelsponsor: Die HEGMANNS Gruppe aus Gelsenkirchen wird zur Spielzeit 2025/2026 offizieller Ärmel- und somit Hauptpartner, wie der Pottklub selbst verkündete. Damit wird die schon seit Jahren bestehende Partnerschaft ausgedehnt.

„Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit der HEGMANNS Gruppe einen langjährigen und verlässlichen Partner nun auch offiziell als Ärmel- und Hauptpartner an unserer Seite wissen. Diese Partnerschaft steht seit vielen Jahren für Vertrauen, Loyalität und echte Verbundenheit zu Schalke 04“, betonte Vorstandschef Matthias Tillmann.

„Seit 2011 ist die HEGMANNS Gruppe Teil der Schalker Familie, 2017 haben wir mit der Loge und in der abgelaufenen Saison mit dem Pokal-Ärmel die nächsten Schritte gemacht – und heute setzen wir erneut ein Zeichen: für Schalke, für die Region, für den Standort. Die HEGMANNS Gruppe steht für Verlässlichkeit und langfristiges Denken. In einer Zeit, in der es auf echte Partnerschaften ankommt, wollen wir Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit Verein und Region in eine starke Zukunft gehen“, sagt Stefan Hegmanns zu dem neuen Deal.

Heatrex weicht vom Ärmel

Erst im vergangenen Sommer hat S04 mit der heatrex GmbH einen neuen Ärmelsponsor gefunden. Der Vertrag mit dem Wärmepumpen-Unternehmen lief eigentlich zwei Jahre. Doch nun weicht das Unternehmen schon in diesem Jahr von dem Trikotärmel. „Im Zuge der erweiterten Partnerschaft mit der HEGMANNS Gruppe wird die heatrex GmbH vom Ärmel gehen, das Engagement auf Schalke aber fortsetzen. Der Wärmepumpenhersteller wird den Königsblauen in der Spielzeit 2025/2026 als Premium-Partner weiterhin zur Seite stehen“, heißt es vonseiten des Revierklubs.

Die HEGMANNS Gruppe war in der vergangenen Saison schon bei zwei Spielen auf dem Ärmel des S04 zu finden: in den beiden Pokalspielen. Ab sofort wird die HEGMANNS Gruppe also auch in der Liga das königsblaue Trikot zieren.