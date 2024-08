Schalke 04 staunt nicht schlecht – Ex-Profi setzt fettes Ausrufezeichen

Seine Zeit am Berger Feld ist maximal unglücklich verlaufen – Leo Greiml kam 2022 als großes Talent und großer Hoffnungsträger zu Schalke 04. Doch in den zwei Jahren bei Königsblau sammelte er nur wenige Einsätze, zu oft war er (schwer) verletzt.

Vor einigen Wochen trennten sich die Wege von Schalke 04 und Greiml, der Österreicher wechselte zu Breda in die erste niederländische Liga. Dort legte er einen starken Start hin und konnte kürzlich einen dicken Erfolg feiern.

Schalke 04: Greiml blüht bei neuem Klub auf

Zwei Spiele, zwei Startelfeinsätze, zweimal über die volle Distanz zum Einsatz gekommen – das ist die starke Bilanz von Greiml in seinen ersten beiden Spielen für NAC Breda. Damit spielte er in seinen ersten Tagen in den Niederlanden schon fast genauso häufig über 90 Minuten wie für Schalke in seinen gesamten zwei Jahren – dort kam er auf drei Einsätze über die volle Distanz.

Nach seinen vielen Verletzungen ist Greiml den Schritt nach Breda gegangen, um neu zu beginnen und seine Karriere in die richtige Bahn zu lenken – das gelingt ihm bisher. Bei Breda ist er vorerst gesetzt und dürfte auch in den kommenden Spielen einen Stammplatz inne haben.

An erster Stelle wird Greiml darauf hoffen, endlich gesund zu bleiben und regelmäßig für den Eredivisie-Aufsteiger auf dem Platz zu stehen. Für Breda steht vor allem der Klassenerhalt auf der Agenda. Am vergangenen Wochenende gab es den ersten Saisonsieg – ausgerechnet gegen Top-Team Ajax Amsterdam (2:1).

Sein Wechsel scheint sich gelohnt zu haben: Leo Greiml avanciert bei NAC Breda direkt zum Stammspieler. Foto: IMAGO/BSR Agency

Last-Minute-Ekstase gegen Ajax

Das erste Spiel der neuen Spielzeit ging mit 1:4 beim FC Groningen verloren. Dort lief Greiml als rechter Verteidiger auf. Im zweiten Spiel gegen Ajax spielte er auf seiner bekannten Position in der Innenverteidigung. Dabei konnte der Ex-Schalker komplett überzeugen und eine starke Leistung abliefern.

In der Nachspielzeit erzielte Breda letztlich das Siegtor gegen Amsterdam – in der Folge feierte ganz Breda den ersten Saisonsieg und den Hammer-Erfolg gegen Ajax. Mittendrin Greiml, dem alle Schalke-Fans solche Erfolge wohl von Herzen gönnen dürften.