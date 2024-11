Schalke 04: Gerücht sorgt für Wirbel – bahnt sich eine irre S04-Rückkehr an?

Langweilig wird es beim FC Schalke 04 nie. Fast täglich gibt es Verkündungen, Spekulationen oder Aufregung um den deutschen Traditionsverein. Vor allem um die Torwart-Position gab es zuletzt viele Diskussionen, aber Trainer Kees van Wonderen sorgte für Gewissheit.

Justin Heekeren bleibt Stammtorhüter beim FC Schalke 04. Allerdings gibt es jetzt ein wildes Gerücht. So sollen die Bosse angeblich über eine spektakuläre Torwart-Rückkehr nachdenken.

Schalke 04: Irres Gerücht sorgt für Aufregung

Wagt der FC Schalke 04 tatsächlich eine Rückholaktion? Demnach sollen sich die Verantwortlichen mit der Verpflichtung eines neuen Torhüters beschäftigen. Das berichtet der türkische Fernsehsender „NTVSpor“. Dabei haben es die Königsblauen auf Erdem Canpolat abgesehen. Der Name wird einigen S04-Fans etwas sagen. Der 23-Jährige war nämlich von 2015 bis 2020 bei den Knappen unter Vertrag.

Zunächst durchlief er zahlreiche Teams der Knappenschmiede, ehe dann der Wechsel in die Türkei folgte. Mittlerweile hütet der gebürtige Duisburger das Tor vom türkischen Zweitligisten Pendikspor.

Schon im Winter könnte er den Verein verlassen, heißt es. Denn dann würde der S04 zuschlagen und ihn zurück nach Deutschland holen. Da er noch bis Sommer 2025 einen Vertrag hat, wäre für Canpolat eine Ablöse fällig.

Nächster Keeper für S04?

Ob an dem Gerücht tatsächlich etwas dran ist, ist zu bezweifeln. Schließlich hat Schalke 04 neben Stammkeeper Justin Heekeren noch Ron-Thorben Hoffmann auf der Bank. Außerdem steht mit Luca Podlech ein weiteres hoffnungsvolles Torwart-Talent in den Startlöchern. Der Youngster saß sogar in den vergangenen Partien auf der Ersatzbank.

Über die Entscheidung von van Wonderen zeigte sich Hoffmann übrigens enttäuscht. „Ich bin mit dem Plan der Mannschaft auf dem Platz zu helfen, hierhergekommen, weil ich mit diesem tollen Verein den nächsten Schritt gehen wollte. Das wurde und wird mir momentan verwehrt“, so der Keeper. Dennoch will sich der Keeper weiter beweisen. Sollte Heekeren schwächeln, wäre der Neuzugang direkt bereit.