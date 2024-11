Ex-Schalke-Juwel Ouedraogo am Boden zerstört! Droht der nächste Rückschlag?

Als er den FC Schalke 04 im vergangenen Sommer verließ, war die Hoffnung bei Assan Ouedraogo groß, in Leipzig richtig durchstarten zu können. Doch es folgte direkt der erste Rückschlag. Das Top-Talent fiel mehrere Monate verletzt aus.

Mit großer Freude feierte er erst vor Kurzem sein Comeback. Doch jetzt gibt es wieder Sorgen um das Ex-Schalke-Talent. Ouedraogo musste im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand verletzt raus.

Schalke 04: Ex-Talent Ouedraogo muss verletzt raus

Das können selbst die Schalke-Fans nicht glauben. Assan Ouedraogo bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Erst Anfang November kehrte der Youngster von einer hartnäckigen Knieverletzung zurück, die er sich in der Sommervorbereitung bei Leipzig zugezogen hatte, und jetzt könnte er womöglich wieder lange ausfallen.

Der Mittelfeldspieler musste in der Champions-League-Partie gegen Inter Mailand in der 71. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nachdem er nur zehn Minuten zuvor in die Partie kam. Der 18-Jährige blieb ohne Fremdeinwirkung des Gegners im Rasen hängen und hielt sich daraufhin das Knie.

Die Ärzte behandelten ihn für einige Minuten, ehe das Zeichen zum Auswechseln kam. Ouedraogo musste dann das Feld wieder verlassen. Ein Abend zum Vergessen für den gebürtigen Mülheimer. Da wird ihm auch die 0:1-Niederlage egal gewesen sein.

Droht die nächste Pause?

Um was für eine Verletzung es sich beim Ex-Schalke-Talent handelt, ist aktuell noch unklar. Es wird eine Oberschenkelverletzung vermutet, die aller Voraussicht nach muskulär sei. Die genaue Untersuchung in Leipzig wird dann zeigen, wie schwer die Verletzung ist und wie lange er dann womöglich wieder ausfallen könnte.

Für Ouedraogo ist das extrem bitter. Am 2. November feierte er ein achtminütiges Comeback bei der 1:2-Niederlage in Dortmund. Es folgten danach immer wieder einige Kurzeinsätze für die Leipziger und für die deutsche U19-Juniorennationalmannschaft. Die Sorge ist groß, dass Ouedraogo jetzt wieder für mehrere Monate ausfällt.