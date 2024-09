Nach Schalke-Abschied: Große Leidenszeit bei Ouedraogo – Fans in Sorge

Es war einer der bittersten Abgänge der vergangenen Jahre: Nach nur einem Jahr und aufgrund einer schweren Verletzung in wenigen Spielen hat Assan Ouedraogo den FC Schalke 04 im Sommer Richtung Bundesliga verlassen. Knapp zehn Millionen hat RB Leipzig für den Ex-S04-Youngster nach Gelsenkirchen überwiesen.

Sein Start bei den Sachsen war jedoch alles andere als berauschend. Denn schon nach wenigen Wochen hat sich der 18-Jährige erneut verletzt und musste in der Folge kürzer treten. Jetzt rücken die ersten Bundesliga-Minuten für den Ex-S04-Profi immer näher.

Ex-S04-Juwel Ouedraogo vor Comeback?

In der Saison-Vorbereitung schien es, als hätte sich der 18-Jährige schon enorm gut in sein neues Team eingefunden. Ouedraogo machte einen guten Eindruck, bekam auch von Trainer Marco Rose immer wieder lobenden Worte. Doch im Testspiel gegen Aston Villa verletzte sich der Ex-Schalker.

Eine Knieverletzung setzte den Youngster vor ganze sieben Wochen komplett außer Gefecht – ein enorm bitterer Start für den deutschen U-Nationalspieler bei seinem neuen Verein. Doch die Leidenszeit könnte schon in Kürze vorbei sein: Ouedraogo ist zurück auf dem Platz.

Wie die „Bild“ berichtete, hat der 18-Jährige schon zu Wochenbeginn das individuelle Training auf dem Rasen am Leipziger Cottaweg wieder aufgenommen. Zuvor hatte Ouedraogo ein komplexes Reha-Programm bei seinem neuen Klub durchlaufen. Nun ist das erste Pflichtspiel für RB also in Sicht.

Startet Ouedraogo nach der Länderspielpause durch?

Bis es so weit ist, dürften jedoch noch einige Wochen ins Land ziehen. Nach dieser komplizierten Verletzung dürfte RB den Youngster mit großer Vorsicht aufbauen wollen. Schließlich fiel Ouedraogo schon bei S04 mit einer Knöchelverletzung mehrere Monate aus. „Wir haben großes Vertrauen in die ärztliche Abteilung, dass wir Assan bald wieder zurückbekommen. Er liegt voll im Plan, muss dann aber natürlich erst wieder richtig mit der Mannschaft trainieren“, so RB-Sportboss Rouven Schröder.

Für den FC Schalke 04 absolvierte der gebürtige Mülheimer in der letzten Saison 18 Pflichtspiele, dabei erzielte er drei Tore. Im November 2023 hatte er sich bei der U17-WM einen Syndesmosebandriss zugezogen. In seiner noch jungen Karriere ist Ouedraogo bisher durchaus vom Pech verfolgt.