Schalke 04: Geraerts knallhart! Knappen-Coach rechnet mit S04-Star ab – „Physisch tot“

Karel Geraerts hat sich in den ersten Monaten beim FC Schalke 04 als Mann der klaren Worte bewiesen. Der Belgier spricht oft ziemlich deutlich die Probleme an und steht für klare Analysen.

Das zeigt er nun auch bei der Bewertung eines seines Schützlings. Ibrahima Cisse ist eines der größten Rätsel beim FC Schalke 04. Der Defensivmann besitzt unglaubliches Potenzial, kann dies aber nicht wirklich zeigen. Nun steht er vor einem Abgang.

Schalke 04: Heftige Kritik an Cisse

Im Juli 2022 kam Cisse als völlig unbekannte Nummer von der Zweitvertretung des KAA Gent ans Berger Feld. Dem Innenverteidiger wurde ein enormes Potenzial nachgesagt, die S04-Bossen hatten gehofft, mit ihm ein langfristigen Abwehrchef verpflichtet zu haben. Doch dieser Plan ging überhaupt nicht auf.

Sowohl Ex-Trainer Thomas Reis als auch Geraerts lobten Cisse für sein großes Talent. Beide betonten, dass er ein absoluter Top-Spieler werden könnte. „Er hat so viel Potenzial und als ich kam, habe ich etwas in ihm gesehen“, so Geraerts gegenüber der „WAZ„. Das große Problem, das auch beide Trainer sahen: Seine Einstellung und seine Fitness. Die beiden Faktoren haben sich seit seinem Wechsel zu Königsblau kaum verändert.

Im Winter zieht es den Innenverteidiger wohl per Leihe nach Belgien zu Zulte Waregem in die zweite Liga. Vorher bekommt er jedoch noch eine deftige Kritik von Geraerts. „Nach einer Stunde war er komplett kaputt, physisch tot“, erklärte der Belgier mit Blick auf das Pokalspiel beim FC St. Pauli (1:2), bei dem sich Cisse nach 60 Minuten selbst auswechseln ließ. „Jetzt ist es wohl das Beste für Ibra, den Verein zu verlassen“, lautete das Geraerts-Fazit zu Cisse.

Geraerts traut Cisse trotzdem Profi-Karriere zu

Ein Tapetenwechsel könnte Cisse in der Tat gut tun. Sollte er fernab vom S04 tatsächlich regelmäßig zum Einsatz kommen, traut Geraerts ihm noch eine gute Profi-Karriere zu. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Ibra irgendwo anders den nächsten Schritt geht – und wir uns dann alle fragen, warum er sein Potenzial auf Schalke nicht abgerufen hat. Er hat wirklich Talent, aber hier einfach zu wenig daraus gemacht“, sagt Geraerts.

Für Cisse wird es wohl entscheidend sein, ob er aus einen Erfahrungen, die er bei S04 gemacht hat, lernt und seine Chancen in Zukunft besser nutzt. Anderenfalls wird es wohl auch in Belgiens zweite Liga schwer für den Abwehrspieler.