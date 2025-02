Vor Duell mit Schalke 04: Darmstadt mit wichtiger Verkündung

Für Schalke 04 geht es am kommenden Sonntag (23. Februar) zu Darmstadt 98. Mit einem Auswärtserfolg gegen die zuletzt formschwachen „Lilien“ könnte Königsblau seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf bis zu zehn Punkte ausbauen – und sich damit endgültig vom Tabellenende verabschieden.

Wenige Tage vor dem Duell mit den Hessen haben die Gastgeber nun eine große Nachricht verkündet. Gegen Schalke 04 will die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ein anderes Gesicht zeigen – und auch ein Zeichen setzen.

Schalke 04: Darmstadt läuft in Sondertrikots auf

Der Tag der Begegnung zwischen Darmstadt und Schalke steht eigentlich im Zeichen eines ganz anderen Ereignisses: der Bundestagswahl 2025. Nach der gescheiterten Vertrauensfrage im Dezember 2024 haben die Neuwahlen in diesem Jahr auf verschiedenen Ebenen eine neue Brisanz aufgenommen. Darmstadt 98 möchte nun in Form eines Sondertrikots ein klares Signal setzen.

Die Kluft der „Lilien“ wird am Sonntag (23. Februar) die Aufschrift „Demokratie wählen. Gegen Ausgrenzung Rassismus“ zehren. Der Verein positioniere sich in seiner Satzung zwar parteipolitisch neutral, allerdings seien gemeinsame Werte im Darmstädter Leitbild fest verankert, wie es in einer Mitteilung heißt. Demokratie, Toleranz und Respekt stehen für den Verein nicht zur Diskussion.

Auch DFL mit Kampagne

Genau wie Darmstadt 98 hatte wenige Tage zuvor auch die DFL mit Vereinen aus der ersten und zweiten Bundesliga für Aufsehen gesorgt. Die Social-Media-Kampagne „#DemokraTeam – Alles Andere ist Abseits“ sollte kurz vor der Bundestagswahl 2025 ebenfalls auf die Stärkung der Demokratie aufmerksam machen.

Großen Einfluss auf Geschehen auf dem Rasen dürfte die Sondertrikotaktion von Darmstadt 98 jedoch nicht nehmen. Das Ziel für Schalke 04 dürfte an diesem Tag klar sein: Auswärtssieg.