Schalke 04: Heftige Auseinandersetzung! XXL-Polizeieinsatz nach S04-Test

Schalke 04 hat während der Länderspielpause ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten NAC Breda absolviert – das Team von Karel Geraerts gewann den Test mit 2:1 durch die Tore von Martin Wasinski und Bryan Lasme.

Doch nach dem Spiel rückte das Sportliche in den Hintergrund. Denn nach Abpfiff spielten sich unschöne Szenen ab. Letztlich musste sogar die Polizei mit einem Großaufgebot auf dem Vereinsgelände von Schalke 04 eingreifen.

Schalke 04: Fan-Auseinandersetzung nach S04-Testspiel

Schon vor und während des Spiels war die Stimmung ungewohnt aufgeheizt. Die Gäste haben knapp 200 Fans aus der Heimat mitgebracht – und die haben seit Eintreffens im Parkstadion für mächtig Aufmerksamkeit gesorgt. Zunächst war es eine Pyroshow, dann sind Böller in Richtung der S04-Fans geflogen und auch Schmähgesänge Richtung S04 durften wohl nicht fehlen.

Zwar haben die Gäste ihre Mannschaft auch lautstark unterstützt, doch in erster Linie sind sie durch unschöne Szenen aufgefallen – vor allem für ein Freundschaftsspiel ist das untypisch.

++ Schalke 04: Wechsel könnte alles ändern – Geraerts bald vor Luxus-Problem? ++

Nach dem Spiel eskalierte die Situation schließlich. Nach Angaben der Polizei kam es zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen Fans beider Lager. Nach ersten Ermittlungen sollen bis zu 200 Schalker und 100 Fans aus Breda beteiligt gewesen sein. Die Aggressionen sei dem Bericht zufolge von den Schalkern ausgegangen.

Polizei rückt mit Großaufgebot an

Letztlich rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an und unterband die Auseinandersetzung. Als die Polizei eingriff, flüchteten die Beteiligten aber schnell in unbekannte Richtungen. Schließlich konnten die Beamten allerdings doch noch einige Personalien feststellen – unter anderem bei einem Einsatz einer Gaststätte an der Husemannstraße.

Weitere News:

Auffällig: Mit dabei waren nicht nur Fans des FC Schalke 04, sondern auch von Twente Enschede. Die Anhänger beider Klubs pflegen eine intensive Fan-Freundschaft. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Situation bei einem eigentlich harmlosen Freundschaftsspiel gegen Breda völlig eskaliert ist.