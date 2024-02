Letzter Ausweg! Ex-Schalke-Star sieht nur noch eine Karriere-Chance

Wird er hier nochmal glücklich? Schon beim FC Schalke 04 plagten den Stürmer Probleme. Zwar gehörte Benito Raman zu den Stammkräften, doch Tore gelangen ihm nur selten. Nach dem Abstieg 2021 verließ er den Verein.

So richtig zufrieden ist er seitdem aber auch nicht geworden. In seiner belgischen Heimat spielte er zuletzt kaum noch eine Rolle. Deshalb ergriff der Ex-Schalke-Profi die vielleicht letzte Karriere-Chance – und entschied sich zu einem Wechsel.

Ex-Schalke-Spieler Raman flüchtet

Für drei Millionen Euro verkaufte S04 Raman im Sommer 2021 zum RSC Anderlecht. In seiner Heimat sah es so aus, als könnte der 29-Jährige wieder aufblühen. Im ersten Jahr absolvierte er einen Großteil der Spiele und konnte auch einige Tore beisteuern.

Doch von da an sanken seine Spielzeiten immer weiter – auch weil er hier und da mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In dieser Saison spielte er nur noch 270 Minuten, stand oft gar nicht mehr im Kader. Ein Tapetenwechsel musste also schnell her. Die Chance ergriff der Ex-Schalke-Profi nach Schließung des Transferfensters.

Ab in die Türkei

Während in Deutschland, Belgien und vielen anderen europäischen Ländern das Transferfenster Ende Januar/Anfang Februar schloss, dürfen die Teams in der Türkei noch ein bisschen shoppen. Davon machen die Klubs auch ordentlich Gebrauch. So verkaufte schon Schalke-Erzrivale Dortmund Thomas Meunier nach Trabzonspor, wo er auf S04-Leihgabe Mehmet Aydin trifft (hier mehr dazu lesen).

Auch Raman zieht es jetzt in die Türkei. Er unterzeichnete bei Samsunspor einen neuen Vertrag. „Ich bin glücklich, zu einer großen Gemeinschaft wie Samsunspor zu kommen und kann es kaum erwarten, vor unseren Fans zu stehen“, sagte er bei seiner Präsentation.

Letzte Chance für Ex-Schalker-Raman?

Samsunspor könnte für ihn die letzte Chance seiner Karriere sein, noch einmal auf sich aufmerksam zu machen und irgendwo einen hochdotierten Vertrag zu unterschreiben. Allerdings ist klar, dass das durchaus schwer werden könnte. Denn mit seinem neuen Verein steckt Raman gleich im Abstiegskampf.

Mit nur 27 Treffern stellt der Klub zudem eine der schlechtesten Offensivreihen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Wechsel des ehemaligen Schalke-Stürmers wirklich auszahlt.