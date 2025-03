S04-Leihgaben erleben bitteres Debakel – Königsblau blickt genau hin

Auf Schalke hat es in den vergangenen Transferperioden unter Ben Manga zahlreiche personelle Veränderungen gegeben. Viele Spieler mussten den Revierklub verlassen, waren sie beim S04 nicht mehr in die Zukunftsplanungen involviert gewesen.

Für gleich zwei Spieler von Königsblau ging es in Zuge dessen zum selben Klub. Dort müssen die beiden S04-Leihgaben nun jedoch eine herben Rückschlag hinnehmen. Für sie wird es im Tabellenkeller im dunkler!

S04: Tempelmann und Hoffmann gehen unter

Es war der große Abstiegsshowdown am 26. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Gegen die zuvor teils eklatant auftretende Hertha aus Berlin brauchte Eintracht Braunschweig unbedingt einen Sieg, um nach dem Sieg von Preußen Münster tags zuvor nicht den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren. Mit dabei: Lino Tempelmann und Ron-Thorben Hoffmann.

Auch interessant: Schalke 04 am Scheideweg – DIESE Chance muss S04 jetzt nutzen

Sie beide kamen im Winter per Leihe vom S04 zum BTSV, entwickelten sich dort auf Anhieb zum Stammpersonal der Eintracht. Gegen die Hauptstädter setzte es jedoch eine echte Blamage: Am Ende stand eine 1:5-Heimpleite zu Buche, die auch in der Höhe absolut in Ordnung ging. Nach vier sieglosen Spielen in Serie beträgt der Braunschweiger Rückstand auf Platz 15 mittlerweile drei Punkte.

Erfolgreiche Leihen für Tempelmann und Hoffmann

Trotz der zuletzt ausbleibenden Ergebnisse können die Leihen von Ron-Thorben Hoffmann und Lino Tempelmann bis dato als volle Erfolge betitelt werden. Während letzter im blau-gelben Trikot bereits auf fünf Saisontore kommt, zeigt auch Hoffmann im Tor gute Leistungen.

Während Tempelmann im Sommer sicher zum S04 zurückkehren wird, ist die Zukunft seines Schalker Kollegen in Braunschweig indes noch offen. Sollte der BTSV die Klasse halten, greift eine im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht. Andernfalls kehrt auch Hoffmann nach Saisonende wieder zum S04 zurück.