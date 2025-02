FC Schalke 04: Van Wonderen macht allen Fans Hoffnung! Passiert es jetzt?

Nachdem die Verletzung von Moussa Sylla bekannt wurde, herrschte Schockstarre beim FC Schalke 04. Der Top-Torjäger ist unersetzlich. Das zeigte sich vor allem bei der bitteren 0:1-Niederlage in Köln, als sein Ausfall verkündet wurde.

Doch das gibt auch anderen Spielern die Chance, sich zu präsentieren. Dabei könnte Kees van Wonderen endlich die Wünsche der Fans des FC Schalke 04 erfüllen. Die fordern nämlich, dass ein Top-Talent endlich seine Einsatzzeiten bekommt. Der S04-Coach macht den Anhängern jetzt Hoffnung.

FC Schalke 04: Tchibara-Debüt für S04?

Im vergangenen Jahr hat er in der U19 des FC Schalke 04 alles kurz und klein geschossen. Die Rufe wurden daher laut: Er solle auch eine Chance bei den Profis bekommen. Die Rede ist von Zaid Amoussou-Tchibara. Das Sturm-Talent durfte bislang nur in Testspielen mitwirken, aber auch oft am Training teilnehmen.

Im Winter nahm ihn Kees van Wonderen mit in die Türkei ins Trainingslager. Unglücklicherweise verletzte sich Amoussou-Tchibara und fiel seitdem aus. Vergangene Woche stieg das Juwel wieder ins Profitraining ein. Nach der Verletzung von Moussa Sylla wird im Kader nun wieder ein Platz für die Offensive frei. Bekommt er jetzt auch eine Chance?

„Zaid hat diese Woche gut trainiert, er hat sehr viel Talent und ist nah dran an der Mannschaft. Wir werden überlegen, wie wir das nutzen werden“, sagte van Wonderen vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Sonntag (16. Februar, 13 Uhr).

Van Wonderen macht Fans Hoffnung

Aussagen, die den Fans des FC Schalke 04 große Hoffnungen machen. Bekommt das Top-Talent etwa endlich seine große Chance? Dass er gegen den KSC direkt in die Startelf beordert wird, ist eher unwahrscheinlich. Es wird wohl wie schon gegen Köln Neuzugang Pape Meissa Ba als Sylla-Ersatz auflaufen.

Amoussou-Tchibara könnte aber überraschend im Kader stehen und vielleicht auch einige Minuten bekommen, die gleichzeitig auch sein Profidebüt bedeuten würden. Klar ist: Der S04 will beim 18-Jährigen kein Risiko eingehen. Dabei gibt es in der Startelf der Knappen gleich zwei Beispiele, dass es funktionieren kann. Max Grüger und Taylan Bulut gehören seit Monaten zur Stammkraft des Revierklubs und sind dort nicht mehr wegzudenken. Wieso also nicht auch mit Amoussou-Tchibara?