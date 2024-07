Schalke 04 verkündet Hammer – doch jetzt droht der blanke Fan-Horror

Die ganz Großen kommen wieder zurück nach Gelsenkirchen. Mehr als fünf Jahre ist es her, dass Schalke 04 in der Champions League vertreten war – seither ging es immer weiter bergab. Doch nun wird wieder etwas Glanz in den tristen Zweitliga-Alltag gebracht.

Denn wie Schalke 04 am Dienstag (2. Juli) verkündete, wird der ukrainische Erstligist Schachtar Donezk seine Heimspiele in der UEFA Champions League in der kommenden Saison auf Schalke austragen. Dabei könnte es zu einem pikanten – aus S04-Sicht unschönen – Szenario kommen.

Schalke 04: Veltins-Arena wird Champions-League-Heimstätte

Die Champions League kommt zurück auf Schalke! Wegen des russischen Angriffskriegs kann der ukrainische Meister nach wie vor nicht im eigenen Land spielen. Schon in der vergangenen Saison trug Schachtar seine Partien im Hamburger Volksparkstadion aus – jetzt kommt Donezk nach Gelsenkirchen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und sind stolz, dass wir Schachtar Donezk unterstützen und unser Stadion als Spielort für die Partien in der Königsklasse zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus bietet das Mietverhältnis auch auf wirtschaftlicher Ebene einen Mehrwert für unseren Club. Insgesamt entsteht hier eine Win-win-Situation für beide Vereine – wir freuen uns sehr auf die Spiele und die Zusammenarbeit“, erklärte S04-CEO Matthias Tillmann. Die Knappen rechnen mit knapp zwei Millionen Euro Einnahmen. Das Geld kann Königsblau gut gebrauchen.

++ Schalke 04 zieht alle Register – für ihn gehen die Knappen-Bosse jetzt All-in ++

Die Partien der neu eingeführten Ligaphase finden an insgesamt acht Spieltagen zwischen September 2024 und Januar 2025 statt – vier dieser Begegnungen werden auf Schalke ausgetragen. Auf welche Gegner die Mannschaft von Chef-Trainer Marino Pusic trifft, entscheidet das Losverfahren am 29. August.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schwarz-Gelbes Heimspiel auf Schalke?

Dabei könnte es auch zu einem ganz besonderen Szenario kommen. Denn es ist wohl durchaus möglich, dass Donezk mit dem BVB in eine Gruppe gelost wird. In diesem Fall würde der Erzrivale des S04 ein „Gastspiel“ auf Schalke haben. Doch dann dürfte es für Schwarz-Gelb eher ein Heimspiel im Wohnzimmer des Rivalen geben. Alleine die Vorstellung dürfte viele S04-Fans um den Schlaf bringen.

Weitere News:

Aufgrund der neuen Champions-League-Reform sind in der kommenden Saison neben dem BVB auch Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, die Bayern und RB Leipzig in der Königsklasse vertreten. Die Chance, dass eine deutsche Mannschaft auf Schalke ein Spiel bestreiten wird, ist also durchaus gegeben.