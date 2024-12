Paderborn – Schalke: Van Wonderen greift zu drastischer Maßnahme – wird ER zum Faktor?

Für den FC Schalke 04 beginnen wichtige Wochen. Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen muss der Revierklub unbedingt Punkten, will man nicht noch tiefer in den Abstiegskampf rutschen. Gegen Spitzenreiter Paderborn (6. Dezember, 18.30 Uhr) kann man dafür den ersten Grundstein legen.

Für Kees van Wonderen und seine Mannschaft dürfte es vor allem darum gehen, den Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu halten oder zu vergrößern. Nun hat der Cheftrainer für das Duell Paderborn – Schalke zu einer besonderen Maßnahme gegriffen – kann der S04 so einen Überraschungscoup landen?

Paderborn – Schalke: Schallenberg mit Insider-Wissen zum SCP?

Für Ron Schallenberg dürft das Auswärtsspiel beim SC Paderborn ein ganz Besonderes werden. Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2023 für stolze zwei Millionen Euro von den Ostwestfalen zu Königsblau, nachdem er dort zuvor die Kapitänsbinde tragen durfte. Trainer Lukas Kwasniok und seine Mannschaft dürfte er also noch gut kennen – und das will sich S04-Coach van Wonderen nun zu Nutze machen.

Denn der 54-Jährige hat auf der Pressekonferenz vor der Partie nun verraten: „Ich habe Ron gestern gefragt: ‚Kannst du morgen in der Besprechung mal sagen, wie wir Paderborn schlagen können?‘ Er hat also seine Meinung dort gesagt“, so van Wonderen. Gegen den Tabellenführer braucht Schalke wohl jede Hilfe, um aus der Home Deluxe Arena etwas Zählbares mitzunehmen.

Auch Antwi-Adjei vor Rückkehr

Doch nicht nur Ron Schallenberg ist der einzige Schalker Profi mit Paderborn-Vergangenheit. Auch Christopher Antwi-Adjei lief mal für den SCP auf, zeitweise waren die beiden S04-Stars sogar Teamkollegen. Nun kehren sie also zurück.

Durch die Insider-Tipps von Ron Schallenberg und vielleicht auch von Christopher Antwi-Adjei könnte sich der FC Schalke 04 also einen kleinen Vorteil verschafft haben. Trainer Kees van Wonderen wird darauf hoffen, dass sich seine Mannschaft diesen auch zu Nutze machen kann.