Beim FC Schalke konnte er nur davon träumen: Ex-S04-Star steht vor erstem Titelgewinn

Beim FC Schalke 04 erlebt man derzeit schwierige Zeiten. In der 2. Bundesliga kämpft man einmal mehr gegen den Abstieg, innerhalb des Vereins brodelt es an vielen Stellen. Und all das, nachdem die Hoffnungen auf Besserung noch im Sommer so groß waren.

Von der Champions League oder gar Titel ist man bei Königsblau also weit entfernt. Für einen Ex-Spieler gilt das jedoch keineswegs. Er steht nach seinem Abgang vom FC Schalke vor seinem ersten Titelgewinn – viele S04-Fans dürften sich verdutzt die Augen reiben!

FC Schalke: Yoshida findet sein Glück in den USA

Maya Yoshidas Zeit auf Schalke war nicht nur von kurzer Dauer, sondern auch von mäßigem Erfolg gezeichnet. Der 127-fache Nationalspieler kam nach dem Bundesligaaufstieg im Jahr 2022 zu den Knappen, sollte mit seiner Erfahrung für Stabilität sorgen. Geklappt hat das nur bedingt – vor allem zum Saisonende musste Yoshida immer häufiger auf der Bank Platz nehmen. Der Abstieg besiegelte letztendlich sein Aus beim S04.

Auch interessant: FC Schalke 04 verkündet Abschied – er war unausweichlich

Mittlerweile spielt Yoshida bei den Los Angeles Galaxy in den USA – und das mit wesentlich größerem Erfolg. In der kalifornischen Metropole wurde er auf Anhieb zum Führungsspieler, wurde schnell sogar mit der Kapitänsbinde ausgestattet. Nun könnte der 36-Jährige seine Mannschaft in seiner erst zweiten Saison in LA zur Meisterschaft führen.

Yoshida im MLS-Cup gegen New York

Denn nach einem fulminanten Playoff-Lauf haben es die Los Angeles Galaxy ins Finale um die MLS-Meisterschaft geschafft. Dort warten die New York Red Bulls, die es unter der Leitung von Trainer Sandro Schwarz als Tabellensiebter der Eastern Conference überraschend ins Endspiel geschafft haben.

Yoshida trennt also nur noch ein Sieg vvonseinem ersten Titelgewinn. Im Spätherbst seiner Karriere könnte der Japaner also endlich Grund zum Jubeln haben. Auf Schalke ist man davon zurzeit weit entfernt.

Bei LA Galaxy spielt aber nicht nur ein Ex-Schalker. Auch eine BVB-Legende könnte zum Titelgewinn beitragen. Hier mehr dazu!