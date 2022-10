Max Meyer lässt plötzlich alle staunen – DAS sah man zuletzt beim FC Schalke 04 von ihm

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 ist bekannt dafür, Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu den nächsten großen Top-Stars der Bundesliga oder des internationalen Fußballs zu entwickeln. Allerdings können nicht alle von ihnen Karrieren wie Manuel Neuer oder Leroy Sane hinlegen, weshalb ihre aktive Zeit als Fußballer oft als gescheitert betrachtet wird.

Einer von denen, von welchem viele Anhänger der Königsblauen das gerne behaupten würden, wäre Max Meyer. Der einstige „Weltklassespieler“, wie sein Berater ihn nannte, schien am Boden seiner Karriere zu sein. Nun könnte diese allerdings wieder Fahrt aufnehmen, denn der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 dreht plötzlich richtig auf.

Max Meyer blüht in der Schweiz auf

In seiner Karriere war Max Meyer schon in so einigen Ländern aktiv. Seit diesem Sommer spielt der ehemalige Schalker für den FC Luzern in der Schweiz. Dort scheint er endlich wieder ins Rollen zu kommen. Der 27-Jährige ist nämlich der erste Spieler des FC Luzern, der in seinen ersten sieben Spielen in der Super League, der höchsten Spielklasse in der Schweiz, sechs Tore erzielen konnte.

So viele Tore sah man zuletzt in der Saison 2013/14 bei ihm. In dieser Spielzeit erzielte er ebenfalls sechs Tore in der Bundesliga, damals noch für den FC Schalke 04. Diese persönliche Bestmarke egalisierte Meyer bereits. Mit nur einem weiteren Tor stellt er damit einen neuen eigenen Rekord auf.

Max Meyer: Von der Weltklasse bis in die Super League

Der Mittelfeldspieler galt einst als das nächste große Talent des FC Schalke 04. Nachdem er 2009 zur U17 des FC Schalke 04 gewechselt ist, durchlief der gebürtige Oberhausener alle Jugendmannschaften der Königsblauen und wechselte so schließlich im Januar 2013 in den Profikader der Schalker. Nachdem er eine rasante Entwicklung hinlegte, wechselte er 2018 schließlich ablösefrei zu Crystal Palace.

Zwar wollten die Schalker den Vertrag mit ihrem Eigengewächs gerne verlängern, die Forderungen seines Beraters, welcher ihn damals „Weltklassespieler“ bezeichnete, waren den Verantwortlichen von S04 allerdings zu hoch. Nach seiner Zeit in England kehrte Meyer nach Deutschland zum 1. FC Köln zurück, ehe es ihn zu Fenerbahce in der Türkei über den FC Midtjylland in Dänemark zum FC Luzern in die Schweiz zog. Dort scheint der Mittelfeldspieler nun endlich wieder Fuß fassen zu können.