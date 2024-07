Kenan Karaman: Worte von seinem Berater lassen Schalker Fan-Herzen höherschlagen

Diese Nachricht zauberte jedem Schalker ein Lächeln ins Gesicht: Kenan Karaman hat sich gegen einen Wechsel und für einen Verbleib beim FC Schalke 04 entschieden. Der Top-Scorer der vergangenen Saison verlängerte seinen Vertrag bis 2028 und setzt damit ein deutliches Zeichen.

Lange mussten die Fans zittern, doch letztendlich enttäuschte Karaman sie nicht. Und auch die Worte von Karamans Berater kurz nach der Vertragsverlängerung dürfte die Herzen der Schalke-Anhänger höherschlagen lassen.

Kenan Karaman bleibt beim FC Schalke 04

Bis zur Entscheidung von Karaman vergingen viele Wochen. Erst am Freitag (5. Juli) folgte die erlösende Nachricht: Karaman bleibt. Der 30-Jährige bindet sich an den Verein, will mithelfen bei der Mission „Wiederaufstieg“.

Dafür ließ Karaman offenbar deutlich attraktivere Angebote – finanziell und sportlich – verstreichen. „Mit herausragenden Leistungen hat er das Interesse vieler Vereine aus dem In- und Ausland geweckt, darunter zahlreiche Erstligisten. Wir sind umso glücklicher, dass er sich für den gemeinsamen Weg auf Schalke entschieden hat“, sagte schon Sportdirektor Marc Wilmots.

„Das war eine Herzensentscheidung von Kenan. Er will auf Schalke etwas aufbauen“

Nun bestätigte Karamans Berater Ersin Akan gegenüber „fußball.news“: „Kenan hat die Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu wechseln. Er hatte sehr viele Angebote, unter anderem aus der Türkei, Japan oder Katar.“ Er entschied sich dagegen – und das aus einem Grund, den alle Fans lieben werden. „Das war eine Herzensentscheidung von Kenan. Er will auf Schalke etwas aufbauen“, so Akan.

Bei Schalke ist die Freude über Karamans Vertragsverlängerung riesig. Auch Trainer Karel Geraerts sagte: „Das war eine super Nachricht für mich, für die Mannschaft und für den gesamten Verein.“