Karlsruher SC – Schalke 04: Dreifach-Hammer! Geraerts sorgt für große Überraschung

Die Länderspielpause ist beendet, jetzt geht es in den Ligen wieder weiter! Dabei kommt es in der 2. Bundesliga zu einem spannenden Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Schalke 04.

Vor dem Spiel sorgt Cheftrainer Karel Geraerts schon für eine große Überraschung. Der Coach des FC Schalke 04 nimmt in der Startelf gleich mehrere Veränderungen vor. Zwei Personalien sorgen vor der Partie gegen den Karlsruher SC besonders für Brisanz.

Karlsruher SC – Schalke 04: Startelf-Überraschung bei S04

Die Startaufstellung des FC Schalke 04 beim Karlsruher SC wurde heiß diskutiert. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich Cheftrainer Karel Geraerts. Der S04-Coach muss die schwierige Entscheidung fällen, elf Spieler aufzustellen. Für das erste Spiel nach der Länderspielpause sind deshalb sehr viele Blicke auf ihn gerichtet.

Und Geraerts sorgt dabei direkt für einen Hammer. In der Innenverteidigung starten nämlich die beiden 20-jährigen Martin Wasinksi und Felipe Sanchez. Ibrahima Cisse, der zuletzt in allen Spielen in der Startelf stand, nimmt wegen Magenbeschwerden zunächst auf der Bank Platz.

Eine mutige Entscheidung des belgischen S04-Trainers. Für beide Youngsters wird es das erste Pflichtspiel sein, wo sie Seite an Seite starten werden. Mit Marcin Kaminski hätte Geraerts noch einen erfahrenen Innenverteidiger zur Verfügung gehabt, entschied sich nun aber gegen den Polen.

Auch Younes startet

Aber nicht nur in der Innenverteidigung gibt es Veränderungen. Amin Younes feiert ebenfalls sein Startelfdebüt für den FC Schalke 04. Gegen den Karlsruher SC nimmt dafür Ilyes Hamache nur auf der Bank Platz.

Ansonsten starten in der Abwehr noch Adrian Gantenbein und Derry Murkin. Im defensiven Mittelfeld spielen Ron Schallenberg und Janik Bachman. Neben Younes werden in der Offensive Tobias Mohr, Kenan Karman und Moussa Sylla versuchen, gegen den Tabellenzweiten Karlsruhe Tore zu erzielen.

Auf der Bank nehmen neben Cisse, Kaminski und Hamache noch Lasme, Grüger, Donkor, Aydin, Antwi-Adjei und Hoffmann Platz.