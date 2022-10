Hoffenheim – Schalke: Fans haben schon zur Pause die Schnauze voll – „Sehen aus wie Amateure“

Schon nach der Pleite in der Bundesliga war für viele S04-Fans das Maß voll, nach der ersten Halbzeit im DFB-Pokal Hoffenheim – Schalke haben die Anhänger aber endgültig die Schnauze voll. Sie fordern die Entlassung von Trainer Frank Kramer.

13 zu 4 Torschüsse, 21 zu 1 Ballaktionen im Strafraum und 64 Prozent Ballbesitz für die TSG – in Hoffenheim war Schalke in der ersten Halbzeit in allen Belangen unterlegen. Von Wende ist bei S04 nichts zu spüren, die Fans haben genug gesehen.

Hoffenheim – Schalke: Fans haben endgültig genug

Schon in der Bundesliga am Freitagabend (14. Oktober) verlor Schalke deutlich mit 0:3 gegen die TSG Hoffenheim. Einen Schimmer Hoffnung nahm S04 mit, die Leistung war etwas ansprechender als in den Wochen zuvor. Offensiv zeigten die Knappen positive Ansätze.

Im DFB-Pokal am Dienstagabend (18. Oktober) war davon überhaupt nichts mehr zu sehen. Schon nach fünf Minuten netzte Munas Dabbur zur Führung für die Hoffenheimer ein. Angelino legte in der 16. Minute das 2:0 und Dabbur machte mit seinem zweiten Treffer kurz vor der Pause (43.) dann schon alles klar.

Für die Fans des FC Schalke 04 ist damit das Maß endgültig voll. Sie glauben nicht mehr an die Wende unter dem aktuellen Übungsleiter. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Kramer raus“

„Ich würde ein Zeichen setzen und den Trainer noch in der Halbzeit entlassen“

„Wenn Kramer am Sonntag noch auf der Schalker Bank sitzt, habe Ich sehr viele Fragen.“

„Wir sehen aus wie Amateure…“

„VERSAGER. Alle. Jeder einzelne von diesen Spielern. Der Coach. Der Sportdirektor. Der Sportvorstand. Der Aufsichtsrat. Die Vorsitzenden. Gute Arbeit. Habt alles dafür getan wieder abzusteigen. Danke.“

„Wenn Kramer weiterhin Trainer bleibt, dann ist der Abstieg besiegelt“

„Die Spieler wollen Kramer doch auch nicht mehr… anders kann man diese Leistung nicht mehr verstehen“

„Das müsste, und ich übertreibe nicht, die schlechteste Schalker Halbzeit aller Zeiten gewesen sein“

Spätestens mit dem 0:4 von Ozan Kabak kurz nach Wiederanpfiff war für alle Fans des FC Schalke 04 der Pokal-Abend endgültig gelaufen. Mit dem 0:5 war auch für die Fans im Stadion alles vorbei. Deutliche „Kramer raus“ schallten aus dem Gästeblock. Daran konnte auch das 1:5 von Dominick Drexler nichts ändern.