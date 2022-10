Hoffenheim – Schalke: Kramer sorgt für faustdicke Überraschung! Fans müssen zwei Mal hinschauen

Müller? Schell? Bei der Aufstellung für das Spiel Hoffenheim – Schalke müssen die S04 zwei Mal hinschauen. Auf der Bank entdeckten sie zwei Namen, die ihnen so bislang vermutlich noch nichts sagten.

Trainer Frank Kramer hat bei Hoffenheim – Schalke für eine faustdicke Überraschung. Gleich zwei U23-Spiele stehen im Kader für das DFB-Pokal-Spiel am Dienstagabend (18. Oktober). Schuld daran ist vermutlich der kurzfristige Ausfall von gleich drei Leistungsträgern.

Hoffenheim – Schalke: Zwei Youngster auf der Bank

Joey Müller und Julius Schell – diese zwei Kicker aus der U23 sitzen am Dienstagabend zum ersten Mal bei den Profis des FC Schalke 04 auf der Bank. Die beiden 22-jährigen laufen normalerweise in der Regionalliga für die Zweitvertretung des S04 auf. Trainer Frank Kramer kündigte auf der Pressekonferenz am Montag bereits mögliche Nominierungen an (Hier mehr dazu!).

Das sind die zwei Youngster im Team

Julius Schell kam 2021 von Borussia Dortmund II zu Schalke 04 und stand insgesamt 39 Mal für die Knappen auf dem Feld.

Joey Müller wechselte 2021 von Arminia Bielefeld zu Schalke und absolvierte schon 46 Spiele für Schalke.

Bei Schalke herrscht aber gerade in der Defensive große Personalnot. Tom Krauß (Adduktoren), Leo Greiml (Knie) und Cedric Brunner (Oberschenkel) fallen dazu noch kurzfristig aus. Maya Yoshida ist damit der einzig verbliebene fitte Innenverteidiger im Kader.

Larsson zurück in der Startelf

Julius Schell ist Innenverteidiger und damit der logische Back-Up für die Bank. Joey Schell kommt in der Regel auf der defensiven Außenbahn zum Einsatz und könnte damit Brunner ersetzen. In der Startelf ersetzt Alex Kral Innenverteidiger Greiml. Rechts hinten darf Henning Matriciani erneut ran.

Für große Freude sorgte bei den Fans des FC Schalke 04 ein Spieler in der Start-Aufstellung: Jordan Larsson darf zum ersten Mal seit dem Derby gegen Borussia Dortmund wieder von Beginn an ran.