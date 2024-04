Hannover 96 – FC Schalke 04: Geraerts erlöst die Fans – und erfüllt ihnen einen großen Wunsch

Lange mussten die Fans des FC Schalke 04 auf diesen Moment warten, gegen Hannover 96 ist es endlich so weit: Assan Ouedraogo steht nach fast einem halben Jahr wieder in der Startelf.

Schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hannover 96 hatte Schalke-Trainer Karel Geraerts diesen Schritt angedeutet, nun hat er ihn auch in die Tat umgesetzt. Damit geht ein großer Fan-Wunsch in Erfüllung. Sie setzen große Hoffnung in das 17-jährige Supertalent des S04.

Hannover 96 – FC Schalke 04: Ouedraogo zurück in der Startelf

Am 22. Oktober 2023 stand Assan Ouedraogo zuletzt für den FC Schalke 04 in der Startelf, seitdem wartete er auf einen Einsatz von Beginn an. Grund dafür war eine lange Verletzungspause. Bei der U17-WM zog er sich einen Syndesmosebandriss zu und fehlte damit bis Anfang März.

Seit dem warten die Fans auf seine Rückkehr in die Startelf. Gegen Hertha BSC und den Karlsruher SC wurde er von Geraerts erst kurz vor Schluss eingewechselt, beim Auswärtsspiel gegen Hannover steht er nun erstmals wieder in der Startelf.

Im Vergleich zum 0:0 gegen den KSC wechselt Geraerts damit nur auf einer einzigen Position. Für Ouedraogo muss Yusuf Kabadayi weichen und zunächst auf der Bank Platz nehmen. An der Viererkette aus Brunner, Kalas, Kaminski, Murkin hält er ebenso fest wie an der Doppelspitze Topp und Terodde. Thomas Ouwejan darf erneut im linken Mittelfeld ran.

Hannover bringt Ernst statt Dehm

Im Hinspiel gegen Hannover kam Ouedraogo zu seinem letzten Einsatz vor seiner langen Verletzungspause. Beim 3:2-Erfolg wurde er in der 65. Minute eingewechselt und bereitete unmittelbar danach den Treffer von Lino Tempelmann zum 2:1 vor.

Gegner Hannover wechselt im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen Magdeburg nur auf einer einzigen Position: Sebastian Ernst kommt rein für Jannik Dehm.