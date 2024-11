Hamburger SV bangt um Stammspieler – Schalke beobachtet es genau

Vor dem Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 ist der Einsatz eines Stammspielers noch immer fraglich. Jonas Meffert ist angeschlagen, hat sich im Training verletzt. Den Rothosen droht ein bitterer Ausfall.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 gab Trainer Steffen Baumgart nun ein Update zum Zustand von Meffert. Königsblau wird dort sicher ganz genau hingehört haben.

Hamburger SV – FC Schalke 04: Meffert-Ausfall droht

Im Training hielt der HSV plötzlich den Atem an. Meffert fiel auf den Arm, musste die Einheit am Mittwoch abbrechen und wurde untersucht. Das Ergebnis teilte Baumgart einen Tag später mit: „Jonas Meffert hat sich gestern am Arm verletzt. Wir haben bei ihm gestern Abend noch eine MRT-Untersuchung gemacht. Er hat Probleme mit der Kapsel und den Bändern, stand heute aber wieder auf dem Platz.“

Meffert kann trotz Arm-Verletzung schon wieder trainiern. Ob es aber schon für einen Einsatz gegen Schalke reicht? „Wir schauen, wie weit es geht. Heute lief es im Training gut, aber er musste auch keine Zweikämpfe absolvieren. Wir sind dennoch optimistisch, dass es mit dem Spiel klappen und er von Beginn an spielen wird“, so die Einschätzung von Baumgart.

HSV ohne Meffert sieglos

Der 30-Jährige steht seit 2021 beim Hamburger SV unter Vertrag, kam damals von Holstein Kiel. Seitdem ist Meffert aus der Mittelfeldzentrale des HSV nicht mehr wegzudenken. In über drei Jahren verpasste er gerade einmal sechs Spiele in der 2. Bundesliga.

Und was dem Hamburger SV Sorgen bereiten dürften. Ohne Meffert konnten die Rothosen in der 2. Bundesliga noch nie gewinnen. Alle sechs Spiele endeten mit einer Niederlage oder einem Remis. Gerade erst fehlte Meffert gegen Nürnberg mit einer Gelb-Rotsperre. Ergebnis: 1:1. Bei Schalke dürfte man gegen einen Meffert-Ausfall also nichts haben.