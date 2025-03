Fürth – Schalke 04: Bittere Kunde! ER fällt für das Spiel aus

Saisonendspurt in der 2. Bundesliga! Für Greuther Fürth und Schalke 04 geht es fast um nichts mehr. Beide Teams werden im Aufstiegskampf nicht mehr mitsprechen und werden sich auch wohl keine Sorgen mehr um den Abstieg machen müssen. Dennoch wollen sie in der Tabelle noch einige Plätze nach oben klettern.

Für die Begegnung am Sonntag (30. März, 13.30 Uhr) zwischen Greuther Fürth und Schalke 04 gibt es nun den nächsten Ausfall. Trainer Jan Siewert verkündet vor dem Spiel die bittere Nachricht.

Fürth – Schalke 04: Bitterer Ausfall!

Die SpVgg Greuther Fürth muss im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am 27. Spieltag der 2. Bundesliga auf Spielmacher Julian Green verzichten. Das hat Jan Siewert vor der Partie verkündet. Der 29-Jährige ist extrem wichtig für die Franken. In der laufenden Saison stand Green in 22 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor – darunter auch eins beim 4:3-Sieg im Hinspiel in der Veltins-Arena.

Nun wird der US-Amerikaner bis auf Weiteres aufgrund muskulärer Probleme fehlen. Wie Siewert gegen die Königsblauen Green ersetzen wird, ist noch unklar. Er ist aber nicht der einzige Ausfall bei den Fürthern. Auch Sacha Banse und Ex-Schalke-Talent Kerim Calhanoglu werden nicht zur Verfügung stehen.

Dennoch will Fürth gegen S04 die drei Punkte zu Hause behalten. „Gerade in unseren Heimspielen haben wir gezeigt, dass wir in der Art und Weise, wie wir es offensiv gestalten, immer wieder Möglichkeiten finden“, so Siewert.

Rückkehrer bei S04

Beim FC Schalke 04 gibt es hingegen gute Nachrichten. Für das Auswärtsspiel in Fürth kann Cheftrainer Kees van Wonderen wieder auf Moussa Sylla setzen, der im Kader stehen wird. Ein Einsatz von Beginn an würde allerdings noch zu früh kommen, vermutlich wird der Stürmer in der 2. Halbzeit eingewechselt werden. Auch Taylan Bulut könnte wieder zur Verfügung stehen. Emil Höjlund steht noch nicht bereit.

