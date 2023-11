Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04: Fans in Sorge – was geht denn da im Stadion ab?

Es sind beängstigende Szenen, die vor dem Spiel Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 in den Sozialen Netzwerken kursieren. Ein Mann hockt im Stadion hinter einer Sitzreihe, gibt immer wieder Schüsse ab. Laute Schreie sind zu hören.

Was hat es mit den schockierenden Szenen vor dem Spiel Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 auf sich? Die Fans können wir gleich beruhigen. Es handelt sich bei der Aktion lediglich um eine Übung der Polizei und steht wohl nicht konkret im Zusammenhang mit dem anstehenden Topspiel der 2. Bundesliga.

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04: Schockierende Szenen im Stadion

„Wir können die Übung bestätigen“, teilte die Behörde auf Anfrage der „Rheinischen Post“ mit. Geprobt wurde offensichtlich der Ernstfall. Sprich: Ein terroristischer Angriff in einem Fußballstadion. Bislang ist dies noch nicht vorgekommen, die Polizei will dafür aber gewappnet sein.

+++ FC Schalke 04: Fans müssen stark sein – S04 streicht Tradition +++

Genauere Details über den Hintergrund und Ablauf der Übung durfte die Polizei allerdings nicht rausgeben. Es hieß lediglich: „Es dient dazu, den Schutz der Bevölkerung bestmöglich zu gewährleisten. Dafür werden solche Einsätze in regelmäßigen Abständen geübt.“

Aus welchem konkreten Anlass die Polizei ausgerechnet jetzt die Übung durchgeführt hat, darüber kann nur spekuliert werden. Denkbar ist allerdings, dass dies im Hinblick auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattgefunden hat. Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ist einer der acht Austragungsorte.

Das könnte dich auch interessieren:

Am Samstag (25. November) steht um 20.30 Uhr nun aber erst einmal das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 in dem Stadion an. Wir haben vorab mit Fortuna-Star und Ex-Schalker Marcel Sobottka gesprochen. Was er im Interview zu sagen hatte, liest du hier!