Paukenschlag um Ex-Schalke-Star! Folgt jetzt die spektakuläre Rückkehr?

Der FC Schalke 04 hat in seiner Vereinsgeschichte schon bessere Zeiten erlebt. Erst vor wenigen Jahren spielte der Revierklub noch in der Champions League – nun heißt die bittere Realität zweite Bundesliga.

Ein Spieler, der sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten zum FC Schalke 04 stand, ist Sead Kolasinac. Nach seiner Rückkehr auf Zeit im Jahr des Bundesligaabstiegs kehrte er dem S04 und der Bundesliga endgültig den Rücken zu. Kommt es nun zum Comeback?

FC Schalke 04: Bundesliga-Klubs an Kolasinac dran?

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, könnte der ehemalige Schalker in diesem Sommer in die Bundesliga zurückkehren. Mehrere Klubs sollen ihr Interesse an dem bosnischen Nationalspieler angemeldet haben. Um wen es sich dabei genau handelt, ist nicht bekannt. Der Spieler selbst soll einer Rückkehr nach Deutschland offen gegenüberstehen.

Eine Einigung mit einem Klub soll derweil noch nicht bevorstehen. Jedoch könnte schon bald Bewegung in die Angelegenheit kommen. Der Vertrag des flexibel einsetzbaren Verteidigers bei Atalanta Bergamo läuft bereits im kommenden Sommer aus. Heißt: Will Atalanta den 31-Jährigen zu Geld machen, muss man Kolasinac jetzt verkaufen.

Verlängerung in Bergamo keineswegs ausgeschlossen

Jedoch ist auch eine Vertragsverlängerung des Verteidigers, der erst im vergangenen Sommer ablösefrei aus Marseille kam, keineswegs ausgeschlossen. Immerhin gewann der Spieler mit Atalanta in der vergangenen Saison die Europa League und spielt somit im kommenden Jahr Champions League. Eine Aussicht, die ihm in der Bundesliga nicht unbedingt winkt.

Dennoch könnte eine Rückkehr des gebürtigen Karlsruhers nach Deutschland verlockend sein. Der Ausgang dieses Themas erscheint deswegen zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen.