FC Schalke 04: Experte wütet gegen S04 – „Den Karren noch schlimmer in den Dreck reingefahren“

Beim FC Schalke 04 geht es seit Jahren drunter und drüber. Nahezu halbjährlich findet bei dem Pottklub ein Umbruch statt – doch wirklich Früchte getragen hat keiner dieser Neuanfänge. Dass die fehlende Konstanz ein schwerwiegender Faktor ist, betont auch Ex-Profi Mario Basler.

Der ehemalige Kult-Kicker spielte selbst nie beim FC Schalke 04. Dennoch hat er eine klare Meinung zu den Geschehnissen in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. Seine Analyse ist knallhart.

FC Schalke 04: Basler ätzt gegen Ex-Verantwortliche

In den letzten Jahren gab es etliche Verantwortliche, die den S04 wieder nach oben führen wollten. Doch laut Basler wurde es mit jedem Personalwechsel in den Führungsebene nur noch schlimmer. „Was da passiert ist, was da gemacht wurde nach Clemens Tönnies, den man ja weggejagt hat. Da hat man ja gedacht, da sind jetzt die Superschlauen am Werk und diese Superschlauen haben den Karren noch schlimmer in den Dreck reingefahren“, ätzte Basler in seinem Podcast „Basler ballert“ gegen die Verantwortlichen der letzten Jahre.

„Ich fand es sehr schade, was mit Tönnies passiert ist und was man mit ihm gemacht hat auf Schalke. Nach den vielen Jahren, wo er immer wieder Schalke auch finanziell gerettet hat. Man hat gedacht, ohne ihn wird es besser. Nein, es ist viel, viel schlimmer geworden ohne ihn“, zog Basler ein Fazit.

Nach all den schwierigen Jahren traut er der aktuellen Führung allerdings ein glücklicheres Händchen zu. „Dass auf Schalke irgendetwas passieren musste, das war abzusehen“, sagte Basler mit Blick auf den neuen Sportdirektor Marc Wilmots.

„Muss neuer Wind rein“

Die ersten Tage des neuen S04-Sportchefs sehen laut Basler schon recht vielversprechend aus. „Er ist gleich mit so einer großen Ansage gekommen, wer nicht spurt, der fliegt oder wer nicht mitzieht, der kann gehen“, zeigte sich Basler begeistert. Das sei zwar „ein bisschen überraschend“ gewesen, allerdings auch sinnvoll. „Es muss ein neuer Wind bei Schalke rein“, so der Ex-Profi.

Wilmots könne und müsse Schalke jetzt auf den richtigen Weg zurückführen, sagte der 55-Jährige. Das sei dringend nötig nach den Problemen und all den versuchten Umbrüche in den letzten Jahren.