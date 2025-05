FC Schalke 04: Ungewohntes Bild! Plötzlich erwartet S04 einen Ansturm

Nur noch ein Spiel, dann hat sich der FC Schalke 04 über die Ziellinie geschleppt. Der Klassenerhalt ist geschafft, im Fokus stehen bereits der neue Trainer und ein erneuter Umbruch. Einzig Haltung zeigen und nicht unter die Räder geraten – das ist der letzte Wunsch, den die Fans an ihre Mannschaft haben.

Ganz anders der letzte Saisongegner. Denn die Gäste aus Elversberg haben noch Großes vor. Als Überraschungsmannschaft der Saison kommen sie mit klaren Aufstiegsambitionen in die Veltins-Arena. Für den Dorfverein geht es um alles, weshalb dem FC Schalke 04 nun ein Mega-Ansturm bevorsteht.

FC Schalke 04: Ein halbes Dorf zu Besuch?

12.000 Einwohner. Elversberg ist ein kleines Dorf, das in dieser Spielzeit aber einen Riesenfußball abliefert. Dennoch liegt es auf der Hand, dass die SVE nicht mit einer solchen Menge an Auswärtsfans durch die Gegend reist, wie es S04 trotz jahrelanger Krise tut.

Nun steht aber gegen den FC Schalke 04 ein absolutes Schlüsselspiel an – und das gesamte Dorf scheint mobilisiert: Der Stehplatzbereich für die Gäste ist mit 1.800 Tickets bereits ausgebucht, sodass der Klub weitere Plätze nachgeordert hat. Denn eins ist bereits klar, mindestens 2.000 SVE-Fans werden mit nach Gelsenkirchen reisen – also mindestens doppelt so viele wie sonst im Durchschnitt.

SV Elversberg gibt Klubstatement ab

„Nachdem das bislang verfügbare Steh- und Sitzplatz-Kontingent für den Gästebereich ausgeschöpft wurde, wird nun ein weiterer Sitzplatz-Block für SVE-Fans im Ticket-VVK freigeschaltet – somit sind wieder Sitzplatz-Tickets im SVE-Online-Ticketshop verfügbar“, gab die SV Elversberg in einem Klubstatement bekannt.

Insgesamt bietet die Veltins-Arena 6.200 Plätze für Gästefans. Ob Elversberg am Ende wirklich „das halbe Dorf“ auf Reise schickt, bleibt abzuwarten. Dennoch dürfte der Gästeblock am letzten Spieltag deutlich voller sein, als man das von kleinen Vereinen sonst gewohnt ist. Doch der mögliche Aufstieg löst für Elversberg-Verhältnisse eben einen regelrechten Ansturm aus.