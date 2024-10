FC Schalke 04: Nächstes Beben? Jetzt kann es schnell gehen

Drei Spiele, drei Niederlagen und das Pokal-Aus! Er war die große Hoffnung, mit ihm sollte die sportliche Wende gelingen. Rund drei Wochen nach seiner Vorstellung herrscht bittere Gewissheit beim FC Schalke 04: Kees van Wonderen hat es nicht geschafft.

Ganz im Gegenteil sogar. Beim FC Schalke 04 brennt wieder der Baum – wie so häufig in den vergangenen Jahren. Jetzt könnte es sogar den nächsten Knall beim Traditionsverein geben.

FC Schalke 04: Van Wonderen wieder vor dem Aus?

Was für ein katastrophaler Start für Kees van Wonderen. Seine ersten drei Pflichtspiele beim FC Schalke 04 hat der Niederländer allesamt verloren. Bei keiner einzigen Partie unter der Leitung von van Wonderen konnten die Königsblauen liefern, enttäuschten sogar beinahe immer auf ganzer Spur. Der Tiefpunkt war die 3:4-Blamage gegen Greuther Fürth im eigenen Stadion.

Dass es im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg (0:3) zu keiner Überraschung kam, war abzusehen. Während der Bundesligist sich in einer starken Form befindet, erlebt S04 die nächste brutale sportliche Krise – und in der steht wohl das nächste Beben bevor.

Die „Bild“-Zeitung spekuliert damit, dass es für van Wonderen bei einer Niederlage gegen Aufsteiger SSV Ulm (1. November, 18 Uhr) endgültig Schluss sein könnte. Nach nicht einmal einem Monat.

Schicksalsspiel gegen Ulm

Haben die beiden Schalke-Bosse Matthias Tillmann und Ben Manga schon genug gesehen? Ein weiterer Trainerwechsel würde schon fast an die Horror-Saison aus der Bundesliga erinnern, als der FC Schalke 04 2020/21 abgestiegen war. Damals konnten fünf Trainer den S04 nicht retten.

Jetzt ist die Sorge groß, dass sich dieses Szenario wiederholt. Dieses Mal aber in der 2. Bundesliga. Gegen Ulm muss für den deutschen Traditionsverein also ein wichtiger Sieg her. Ansonsten könnte es das für van Wonderen gewesen sein. Und auch Ben Manga würde dann allmählich immer mehr in die Kritik geraten.