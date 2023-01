FC Schalke 04: Platzt dieser Transfer-Traum? Konkurrent greift in Poker ein

Die ersten beiden Spiele des neuen Jahres haben es gezeigt: Der FC Schalke 04 muss unbedingt nochmal nachlegen. In der aktuellen Verfassung ist S04 nicht bundesligatauglich. Frischer Wind muss her – und das am besten mit Neuzugängen.

Tim Skarke ist schon da, zwei weitere Spieler sollen folgen: Moritz Jenz und Wilson Isidor. Während der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Jenz wohl schon am Donnerstag (26. Januar) unter Dach und Fach bringen, droht der Isidor-Deal nun zu platzen. Ein Bundesliga-Konkurrent steigt in den Poker ein.

FC Schalke 04: Bundesligist grätscht bei Isidor dazwischen

Am Donnerstag (26. Januar) dürfen sich die Fans des FC Schalke 04 über einen Neuzugang freuen. Moritz Jenz befindet sich lautet übereinstimmenden Medienberichten schon in Deutschland, muss nur noch den Medizincheck absolvieren und unterschreiben.

Bei Wilson Isidor sieht es hingegen noch nicht ganz so rosig aus. Das Interesse des FC Schalke 04 ist inzwischen verbrieft. Berichten zufolge soll S04 in den Gesprächen mit dem Angreifer sogar schon recht weit sein. Aufgrund einer Sonderregelung der FIFA kann der 22-Jährige zum Nulltarif wechseln. Ausländischen Spieler, die in Russland aktiv sind, können ihren Vertrag aufgrund des Krieges aussetzen und leihweise in Europa spielen.

Gladbach mischt mit

Kurz vor dem Transferschluss könnte nun Borussia Mönchengladbach dazwischen grätschen. Der Bundesliga-Konkurrent soll laut „Goal“ ebenfalls Interesse an dem Stürmer von Lokomotive Moskau haben. Bei den „Fohlen“ hängt nach zwei Pleiten in Folge ebenfalls der Haussegen schief. Offensiv haperte es noch. Neben Borussia Mönchengladbach sollen auch Racing Straßburg, Olympique Lyon und den FC Lorient an Isidor interessiert sein.

Mehr News:

Isidor wurde in der Jugend von Stade Rennes ausgebildet. Über den AS Monaco und Leihen zu Stade Laval und Bastia-Borgo führte ihn sein Weg im Januar 2022 zu Lokomotive Moskau. Dort erzielte er im vergangenen Jahr in 29 Einsätzen elf Tore und bereitete fünf Treffer vor.