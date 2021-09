FC Schalke 04: Fieser Seitenhieb nach 0:7-Pleite gegen Bayern! Bochum-Fans verhöhnen den S04

Die Reise nach München bleibt dem FC Schalke 04 in diesem Jahr erspart. Dafür war in diesem Jahr ein anderer Pott-Klub zu Gast in München.

Der VfL Bochum holte sich am Samstag eine 0:7-Klatsche in der Münchner Allianz Arena ab, doch am Ende verhöhnten sie doch wieder den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Bochum-Fans mit Galgenhumor in München

Insgesamt sieben Mal erklang am Samstagnachmittag die Torhymne „Can Can“ in München, Aufsteiger VfL Bochum kam beim FC Bayern ordentlich unter die Räder. Der Rekordmeister fügte dem Pott-Klub die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte zu.

Bochum verliert mit 0:7 in München. Foto: imago images/Passion2Press

Die Laune der mitgereisten Fans konnte die Klatsche aber trotzdem nicht vermiesen. Stattdessen übten sie sich im Galgenhumor und stimmten einen neuen Fangesang an.

---------------------------------------

Die höchsten Niederlagen der S04-Geschichte:

07.01.1967: Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 11:0

18.09.2020: FC Bayern München - S04 8:0

08.11.1969: 1. FC Köln - S04 8:0

---------------------------------------

„Wir waren besser als der S04“, sangen einige Bochum-Anhänger nach dem Spiel. In einem Video auf Twitter sieht man, wie Fans die Treppen runtergehen und dabei den Spruch singen.

-------------------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

-------------------------------------------------

Der FC Schalke 04 verlor genau ein Jahr zuvor mit 8:0 in München und hat damit ein Tor mehr als der VfL Bochum kassiert.

Viele Twitter-User fanden dieses Video großartig: „Grandioser Humor“, wird kommentiert, manch S04-Fan findet das aber nicht so witzig. „Ich wünsche es denen, gnadenlos abzusteigen“, so ein User. (fs)