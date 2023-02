FC Schalke 04: Ikone nach VAR-Aufregung deutlich – „Gerechtigkeit muss an den Tag gelegt werden“

Die Nerven beim FC Schalke 04 mussten sich erstmal legen. Schließlich lag ein schwer verdaubares Spiel hinter den Knappen. Gegen den VfL Wolfsburg war man die bessere Mannschaft – mal wieder. Am Ende stand jedoch ein 0:0 – mal wieder. Weil – mal wieder – der VAR Tore einkassierte.

Gleich zwei Treffer bekam der FC Schalke 04 nicht zugesprochen. Bei anderen Szenen hätte man sich eine Überprüfung dagegen gewünscht. Nach der VAR-Aufregung meldet sich nun Olaf Thon zu Wort.

FC Schalke 04: Immer wieder VAR

Es ging eigentlich schon am 1. Spieltag los bei den Knappen. Ein Tor von Rodrigo Zalazar gegen Köln wurde aberkannt. Es folgten weitere strittige Szenen, man erinnere sich an Berlin (Hier alle Infos). Und nun eben Wolfsburg, obwohl dieses Mal tatsächlich zwei Abseitsstellungen vorlagen.

Dennoch brennt die VAR-Diskussion wie ein Feuerwerk. Kritiker argumentieren, dass jegliche Emotion genommen würde, da man mit dem Jubel immer warten müsse. Zudem steht in Deutschland seit jeher auch die Handhabe des Assistenzen in der Kritik – nicht nur bei Spielen des FC Schalke 04.

Thon wird deutlich

„Im ersten Moment macht dich das platt im Kopf und du sagst ‚Schei* Videobeweis“, äußert S04-Legende Olaf Thon am Tag danach bei „Sky“. „Dennoch müssen wir froh sein, dass wir ihn haben und dass er immer noch weiterentwickelt wird“, ist sich der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 sicher.

Besonders in Sachen Handspiel sei es bisher immer noch Auslegungssache. Eine Tatsache, die Revierrivale Borussia Dortmund im Pokal gegen Bochum zu spüren bekam. Trotzdem sagt Thon: „Auf Dauer wird der Tüchtige der Sieger sein und Gerechtigkeit muss an den Tag gelegt werden.“ Es gehöre dazu, dass man auch in den sauren Apfel beißen muss. Dann gelte es, aufzustehen.

FC Schalke 04: Noch ist nichts verloren

Die dritte Nullnummer in Folge bedeutet zwar den dritten Punkt hintereinander, dennoch fühlen sich die Knappen, als treten sie auf der Stelle. Weil die Konkurrenz aber ebenfalls nicht gewinnt, bleibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben.

Umso wichtiger werden die Duelle in den kommenden Wochen. Nach dem Spiel gegen Union Berlin warten auf den FC Schalke 04 mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum zwei direkte Konkurrenten. Und dann kommt auch schon das Derby gegen Dortmund…