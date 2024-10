FC Schalke 04: Begeht van Wonderen den schlimmsten aller Fehler? Aussagen lassen wenig Zweifel

Das Debüt war ausbaufähig – hätte aber auch deutlich schlimmer enden können. Gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau gibt es für Kees van Wonderen ein 2:2 zum Auftakt. Besonders eine Personalie stand beim FC Schalke 04 dabei im Vordergrund.

Wie es das Gelsenkirchener Gesetz will, wird nach einer Trainerentlassung auch der bisherige Torwart infrage gestellt. Seit Jahren wird der FC Schalke 04 von Keeper-Diskussionen heimgesucht. Wie das oftmals endete, hat van Wonderen (hier mehr zu seiner Anstellung lesen) bisher wohl noch niemand gesagt.

+++ Bittere Nachricht für Heekeren – war’s das für ihn? +++

FC Schalke 04: T-Frage spaltet mal wieder

Die Ausgangslage ist schnell erklärt. Im Sommer holte Ben Manga Ron-Thorben Hoffmann aus Braunschweig und kündigte ihn als neue Nummer 1 an. Ex-Trainer Karel Geraerts entschied sich dann aber überraschend – und vielleicht auch aus Trotz – für Justin Heekeren. Der fing sich in acht Spielen 19 Gegentore und verletzt sich zu Beginn der Länderspielpause dann auch noch.

Die Chance also für Hoffmann, sich gegen Aarau zu beweisen. Doch nach wenigen Minuten ließ er einen Schuss in die Mitte prallen und der FC Schalke 04 lag 0:1 zurück. Ein Rückschlag für die, die Hoffmann fordern – Bestätigung für die, die an Heekeren festhalten wollen.

Van Wonderen bleibt vage

Und der neue Trainer? Könnte genau den Fehler begehen, der die Unsicherheiten und Diskussionen nicht verschwinden lassen könnte. Van Wonderen will sich nicht auf eine klare Nummer 1 festlegen – weder für das Spiel gegen Hannover, noch für die Zeit danach.

„Wir befinden uns auf dem höchsten Fußball-Level, und das bedeutet Konkurrenz, auch für die Torhüter“, erklärte van Wonderen nach dem Testspiel. „Meine Wahl [gegen Hannover; Anm. d. Red.] ist nicht definitiv. Nach dem Spiel geht die Konkurrenz weiter“, so der S04-Trainer.

FC Schalke 04: Eine unfassbare Saga

Damit ist klar: Egal, wer den Einsatz gegen die 96er bekommt – er steht weiterhin unter intensiver Beobachtung. Jeder Wackler, jeder Fehler ruft sofort den Konkurrenten auf den Plan. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt schnell, dass das für enorme Unruhe sorgen kann.

Um das zu verhindern, sollte sich van Wonderen schleunigst auf einen der beiden Spieler festlegen. Aber vielleicht passiert das auch schon in Kürze. Der Niederländer ist ja erst wenige Tage beim FC Schalke 04 angestellt und muss sich noch einen Überblick verschaffen.